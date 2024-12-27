https://ria.ru/20241227/vopros-1991702922.html

Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России

Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России - РИА Новости, 27.12.2024

Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:01:00+03:00

2024-12-27T16:01:00+03:00

2024-12-27T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы."Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?" — написал он.Так эксперт прокомментировал публикацию о прекращении транзита российского газа через Украину.Заключенный в 2019-м контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, или 4,5 процента от общего потребления в ЕС.С приближением даты истечения сроков контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html

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