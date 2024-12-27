Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 27.12.2024 (обновлено: 17:42 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/vopros-1991702922.html
Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России
Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России - РИА Новости, 27.12.2024
Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:01:00+03:00
2024-12-27T17:42:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987923656_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_3c6d61917a331c2cab801afd52a4f6cd.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы."Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?" — написал он.Так эксперт прокомментировал публикацию о прекращении транзита российского газа через Украину.Заключенный в 2019-м контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, или 4,5 процента от общего потребления в ЕС.С приближением даты истечения сроков контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987923656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f3dda51d53bb769d3ab83d8e98ae63d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России

Профессор Малинен задал фон дер Ляйен неудобный вопрос из-за санкций против РФ

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы.
"Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
Вчера, 08:00
Так эксперт прокомментировал публикацию о прекращении транзита российского газа через Украину.
Заключенный в 2019-м контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, или 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
С приближением даты истечения сроков контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Европейцы готовятся спасаться поодиночке
23 декабря, 08:00
 
В миреРоссияМоскваУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала