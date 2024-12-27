В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты
Волгоград и Астрахань ограничивали на использование воздушного пространства
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов.
"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа"). На данный момент все ограничения сняты, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.
Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, всего задерживает шесть рейсов на прилет и вылет.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Астрахани, из-за ограничений использование воздушного пространства задерживает прибытие рейса из Москвы компании "Аэрофлот".
"На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в воздушной гавани. Согласно онлайн-табло астраханского аэропорта, задерживаются две рейса на прилет и вылет.
Росавиация подтвердила, что ранним утром временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились также на аэропорты Астрахань ("Нариманово") и Волгоград ("Гумрак"), а с 06.40 мск эти воздушные гавани работают штатно.