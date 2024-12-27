https://ria.ru/20241227/volgograd-1991587482.html

В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты - РИА Новости, 27.12.2024

В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты

Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:55:00+03:00

2024-12-27T07:55:00+03:00

2024-12-27T08:10:00+03:00

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общество

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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов. "Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа"). На данный момент все ограничения сняты, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, всего задерживает шесть рейсов на прилет и вылет. Как сообщили РИА Новости в аэропорту Астрахани, из-за ограничений использование воздушного пространства задерживает прибытие рейса из Москвы компании "Аэрофлот". "На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в воздушной гавани. Согласно онлайн-табло астраханского аэропорта, задерживаются две рейса на прилет и вылет.Росавиация подтвердила, что ранним утром временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились также на аэропорты Астрахань ("Нариманово") и Волгоград ("Гумрак"), а с 06.40 мск эти воздушные гавани работают штатно.

https://ria.ru/20241227/kazan-1991586178.html

https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, астрахань, москва, аэрофлот, атака беспилотников в казани, общество