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В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты - РИА Новости, 27.12.2024
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07:55 27.12.2024 (обновлено: 08:10 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/volgograd-1991587482.html
В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты - РИА Новости, 27.12.2024
В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты
Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:55:00+03:00
2024-12-27T08:10:00+03:00
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астрахань
москва
аэрофлот
атака беспилотников в казани
общество
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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов. "Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа"). На данный момент все ограничения сняты, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, всего задерживает шесть рейсов на прилет и вылет. Как сообщили РИА Новости в аэропорту Астрахани, из-за ограничений использование воздушного пространства задерживает прибытие рейса из Москвы компании "Аэрофлот". "На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в воздушной гавани. Согласно онлайн-табло астраханского аэропорта, задерживаются две рейса на прилет и вылет.Росавиация подтвердила, что ранним утром временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились также на аэропорты Астрахань ("Нариманово") и Волгоград ("Гумрак"), а с 06.40 мск эти воздушные гавани работают штатно.
https://ria.ru/20241227/kazan-1991586178.html
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волгоград, астрахань, москва, аэрофлот, атака беспилотников в казани, общество
Волгоград, Астрахань, Москва, Аэрофлот, Атака беспилотников в Казани, Общество
В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты

Волгоград и Астрахань ограничивали на использование воздушного пространства

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов.
"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа"). На данный момент все ограничения сняты, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.
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Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, всего задерживает шесть рейсов на прилет и вылет.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Астрахани, из-за ограничений использование воздушного пространства задерживает прибытие рейса из Москвы компании "Аэрофлот".
"На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в воздушной гавани. Согласно онлайн-табло астраханского аэропорта, задерживаются две рейса на прилет и вылет.
Росавиация подтвердила, что ранним утром временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились также на аэропорты Астрахань ("Нариманово") и Волгоград ("Гумрак"), а с 06.40 мск эти воздушные гавани работают штатно.
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ВолгоградАстраханьМоскваАэрофлотАтака беспилотников в КазаниОбщество
 
 
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