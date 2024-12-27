https://ria.ru/20241227/ukraina-1991772770.html

Белый дом: любые инициативы по Украине должны согласовывать с Зеленским

Белый дом: любые инициативы по Украине должны согласовывать с Зеленским - РИА Новости, 27.12.2024

Белый дом: любые инициативы по Украине должны согласовывать с Зеленским

Уходящая администрация президента США Джо Байдена остается уверена в необходимости согласования с Владимиром Зеленским любых мирных инициатив по завершению... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T23:18:00+03:00

2024-12-27T23:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена остается уверена в необходимости согласования с Владимиром Зеленским любых мирных инициатив по завершению конфликта на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Любая другая страна, которая хочет принять участие в помощи по переговорам для урегулирования этой войны, должна полностью сходиться во мнениях с Зеленским и украинским народом", - сказал он журналистам на брифинге. По мнению представителя Белого дома, именно Украине следует занимать центральное место в любых переговорных процессах. "Он (Зеленский - ред.) должен определить, если и когда будет готов к переговорам. Он должен определить обстоятельства и условия, при которых будет это делать", - сказал Кирби. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991632633.html

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