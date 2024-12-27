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Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине

Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине - РИА Новости, 27.12.2024

Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине

Президент Сербии Александр Вучич полагает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:09:00+03:00

2024-12-27T12:09:00+03:00

2024-12-27T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич полагает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. "Я верю в то, что мы приблизимся к миру с Дональдом Трампом. Это было бы очень важно и для Европы, и для Германии, которые не заинтересованы в том, чтобы их втягивали в войну. Мы в Сербии тоже не хотим этого", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt. По мнению сербского президента, Трамп не будет оказывать Украине такой же финансовой поддержки, как нынешняя администрация. Кроме того, он обещал заключить мир и, вероятно, будет стараться выполнить это обещание, если до этого не произойдет обострения конфликта, считает Вучич. Президент Сербии высказал опасение, что до перемирия "может произойти что-то плохое". "Я имею в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия отреагирует на обстрел западными ракетными системами. Те, кто думает, что (президент России Владимир) Путин не будет использовать это мощное оружие, ошибаются", - добавил Вучич. По его мнению, главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине являются среди прочих США, а проигравшими - Европа и Украина. Ранее избранный президент США обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в прошлый четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер. Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html

https://ria.ru/20241224/plan-1990916908.html

https://ria.ru/20241111/vuchich-1982980528.html

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