Рейтинг@Mail.ru
Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 27.12.2024 (обновлено: 12:10 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991634094.html
Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине
Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине - РИА Новости, 27.12.2024
Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине
Президент Сербии Александр Вучич полагает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:09:00+03:00
2024-12-27T12:10:00+03:00
в мире
россия
украина
сербия
александр вучич
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8c57ef1a225a4c863d45f9e659c86b.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич полагает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. "Я верю в то, что мы приблизимся к миру с Дональдом Трампом. Это было бы очень важно и для Европы, и для Германии, которые не заинтересованы в том, чтобы их втягивали в войну. Мы в Сербии тоже не хотим этого", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt. По мнению сербского президента, Трамп не будет оказывать Украине такой же финансовой поддержки, как нынешняя администрация. Кроме того, он обещал заключить мир и, вероятно, будет стараться выполнить это обещание, если до этого не произойдет обострения конфликта, считает Вучич. Президент Сербии высказал опасение, что до перемирия "может произойти что-то плохое". "Я имею в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия отреагирует на обстрел западными ракетными системами. Те, кто думает, что (президент России Владимир) Путин не будет использовать это мощное оружие, ошибаются", - добавил Вучич. По его мнению, главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине являются среди прочих США, а проигравшими - Европа и Украина. Ранее избранный президент США обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в прошлый четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер. Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html
https://ria.ru/20241224/plan-1990916908.html
https://ria.ru/20241111/vuchich-1982980528.html
россия
украина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_98c3341dd9c53194a05e891c6d32f77c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вучич, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Вучич надеется, что Трамп приблизит мир на Украине

Вучич считает, что вступление Трампа в должность приблизит мир на Украине

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич полагает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине.
"Я верю в то, что мы приблизимся к миру с Дональдом Трампом. Это было бы очень важно и для Европы, и для Германии, которые не заинтересованы в том, чтобы их втягивали в войну. Мы в Сербии тоже не хотим этого", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа
24 декабря, 22:45
По мнению сербского президента, Трамп не будет оказывать Украине такой же финансовой поддержки, как нынешняя администрация. Кроме того, он обещал заключить мир и, вероятно, будет стараться выполнить это обещание, если до этого не произойдет обострения конфликта, считает Вучич.
Президент Сербии высказал опасение, что до перемирия "может произойти что-то плохое".
"Я имею в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия отреагирует на обстрел западными ракетными системами. Те, кто думает, что (президент России Владимир) Путин не будет использовать это мощное оружие, ошибаются", - добавил Вучич.
По его мнению, главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине являются среди прочих США, а проигравшими - Европа и Украина.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Келлог раскрыл детали плана Трампа по Украине
24 декабря, 01:05
Ранее избранный президент США обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в прошлый четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер.
Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Дональд Трамп во время разговора - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Вучич рассказал об "очень сердечном" разговоре с Трампом
11 ноября, 01:00
 
В миреРоссияУкраинаСербияАлександр ВучичДональд ТрампВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала