https://ria.ru/20241227/tszinpin-1991577798.html

Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина

Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.12.2024

Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина

Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:23:00+03:00

2024-12-27T03:23:00+03:00

2024-12-27T03:35:00+03:00

китай

россия

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются", - заявил посол. Он отметил, что "из того, что не является секретом – в порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию, в Китае состоятся юбилейная 30-й регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Важными международными событиями станут заседания Совета глав государств ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России". Си Цзиньпин в марте 2023 года после переизбрания на пост председателя КНР с первым зарубежным визитом посетил Россию, Владимир Путин в мае 2024 года с первым после переизбрания на пост президента РФ визитом поехал в Китай.

https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html

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китай

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Дарья Буймова

китай, россия, си цзиньпин, игорь моргулов, владимир путин, шос, в мире