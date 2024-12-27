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Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.12.2024
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03:23 27.12.2024 (обновлено: 03:35 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/tszinpin-1991577798.html
Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина
Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.12.2024
Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина
Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 27.12.2024
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россия
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются", - заявил посол. Он отметил, что "из того, что не является секретом – в порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию, в Китае состоятся юбилейная 30-й регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Важными международными событиями станут заседания Совета глав государств ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России". Си Цзиньпин в марте 2023 года после переизбрания на пост председателя КНР с первым зарубежным визитом посетил Россию, Владимир Путин в мае 2024 года с первым после переизбрания на пост президента РФ визитом поехал в Китай.
https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html
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китай, россия, си цзиньпин, игорь моргулов, владимир путин, шос, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Игорь Моргулов, Владимир Путин, ШОС, В мире
Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина

Посол Моргулов: Россия в 2025 году ожидает визит лидера Китая Си Цзиньпина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются", - заявил посол.
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Си Цзиньпин в марте 2023 года после переизбрания на пост председателя КНР с первым зарубежным визитом посетил Россию, Владимир Путин в мае 2024 года с первым после переизбрания на пост президента РФ визитом поехал в Китай.
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КитайРоссияСи ЦзиньпинИгорь МоргуловВладимир ПутинШОСВ мире
 
 
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