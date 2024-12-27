Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина
Посол Моргулов: Россия в 2025 году ожидает визит лидера Китая Си Цзиньпина
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются", - заявил посол.
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Он отметил, что "из того, что не является секретом – в порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию, в Китае состоятся юбилейная 30-й регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Важными международными событиями станут заседания Совета глав государств ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России".
Си Цзиньпин в марте 2023 года после переизбрания на пост председателя КНР с первым зарубежным визитом посетил Россию, Владимир Путин в мае 2024 года с первым после переизбрания на пост президента РФ визитом поехал в Китай.
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