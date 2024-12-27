https://ria.ru/20241227/temperatura-1842469363.html

Температура зимой в квартире: какой норматив, куда жаловаться

Температура в квартире 2024: какой должна быть в комнатах по нормативам зимой

Температура зимой в квартире: какой норматив, куда жаловаться

Какой должна быть температура воздуха в квартире - нормы для разных комнат, зафиксированные в ГОСТ и СанПиН, сколько градусов должен показывать термометр в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:12:00+03:00

2024-12-27T18:12:00+03:00

2024-12-27T18:12:00+03:00

россия

жилье

квартира

температура

теплоснабжение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744577518_0:44:3068:1770_1920x0_80_0_0_ba7f3506edcfc8767340e2c4769f5223.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Какой должна быть температура воздуха в квартире - нормы для разных комнат, зафиксированные в ГОСТ и СанПиН, сколько градусов должен показывать термометр в спальне зимой в отопительный сезон, что делать, если показатели не соответствуют нормативам, советы юристов, - в материале РИА Новости.Температура воздуха в жилом помещенииПотребители коммунальных услуг вправе рассчитывать на бесперебойное круглосуточное отопление для поддержания температуры в жилом помещении на уровне нормы. Если в квартире холодно, жилец может обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию для проведения проверки. В случае выявления нарушений поставщик коммунальной услуги должен произвести перерасчет.По нормам ГОСТ и СанПиНПо словам Сергея Гебеля, генерального директора юридической компании "Гебель и партнеры", новые санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21, содержат допустимые температурные показатели.При предоставлении коммунальных услуг собственникам квартир в МКД и жилых домов должна поддерживаться следующая нормативная температура:Превышать температуру допускается не более чем на 4 °C. В дневное время снижать температуру нельзя, а вот ночью с 00:00 до 05:00 часов можно, но только на 3 °C.При этом отопление должно подаваться постоянно, суммарный перерыв в течение месяца не может превышать 24 часов."Согласно постановлению правительства возможны также следующие перерывы: не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. И стоит иметь ввиду, что при перерыве в отоплении плата за период должна быть снижена на 15 процентов", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Допустимая и оптимальнаяМежгосударственным стандартом ГОСТ 30494-2011 устанавливается допустимая и оптимальная температура в жилом помещении.- Под допустимой понимается температура, не оказывающая при длительном нахождении негативного воздействия на организм человека. Оптимальная означает появление как минимум у 80% людей ощущения комфорта, - объясняет Сергей Гебель.ГОСТ 30494-2011 закрепляет следующие значения допустимой и комфортной температуры жилого помещения в холодное время года (8 °C и ниже):Комфортная и ощущаемая- Таких понятий как комфортная и ощущаемая температура на правовом уровне нет. Поскольку комфорт субъективен для каждого человека и ощущения у всех разные, коммунальные службы не могут ориентироваться на индивидуальные предпочтения, - говорит Сергей Гебель."Комфортная температура для каждого лица отдельно индивидуальна – кто-то предпочитает прохладу, а кто-то, наоборот, нет. А ощущаемая температура – это температура, которую человек воспринимает своим организмом. Она зависит от фактической температуры в помещении, влажности и скорости движения воздуха", - объясняет Оксана Васильева.Правила измерения температурыВ соответствии с положениями, закрепленными в Постановлении Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. и ГОСТ 30494-2011, температура в комнате измеряется с соблюдением следующих правил:По словам Оксаны Васильевой, можно обратиться к специалистам, которые после замера температуры выдадут официальное заключение. Преимущество этого способа заключается в том, что, во-первых, измерения будет делать профессионал, поэтому вероятность ошибки будет ниже. Во-вторых, у организации уже должны быть специальные зарегистрированные приборы. Также стоит вызвать аварийно-диспетчерскую службу, которая аналогично проведет необходимые замеры и выдаст специальный акт. Она же должна будет проверить состояние оборудования. Возможно, удастся выявить причины низкой температуры. Бывает и такое, что неисправно оборудование за которое отвечает собственник, а не УК. В таком случае вины управляющей компании не будет, отмечает эксперт.Что делать, если температура не по нормеВ соответствии с п. п. 105, 106 Правил предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.) при несоответствии температуры установленным нормам потребитель должен обращаться в свою управляющую компанию.- Поданное в письменной или устной форме (в том числе по телефону) обращение должно быть зарегистрировано с присвоением ему номера. Не позднее 2 часов с момента получения обращения назначается проверка. Время может быть изменено по соглашению с заявителем. По результатам проверки составляется акт с указанием на выявленные нарушения либо на их отсутствие. При возникновении разногласий относительно полученных данных назначается повторная проверка. Кроме этого, любая из сторон вправе обратиться за независимой экспертизой. Согласно пп. "г" п. 31, пп. "ж" п. 69, п. 150 Правил предоставления коммунальных услуг, составленный акт является основанием для перерасчета размера платы за отопление. Сведения о выполненном перерасчете должны быть внесены в платежный документ, - говорит Сергей Гебель.Последствия несоблюдения температурных нормМикроклимат в доме или квартире значительно влияет на физическое здоровье и эмоциональное состояние человека. Особенно повышенная или пониженная температура негативно сказывается на людях, страдающих сердечно-сосудистыми, респираторными, аллергическими заболеваниями, пожилых гражданах и маленьких детях.Слишком высокая температура в помещении вызывает снижение физической активности, работоспособности, способствует быстрой утомляемости, негативно влияет на работу сердца. Если в квартире плюс ко всему присутствует высокая влажность - это благоприятная атмосфера для развития плесневых грибков.При пониженной температуре происходит обострение хронических болезней, особенно костно-мышечной системы, усугубляются воспалительные процессы, возникает риск быстрее заболеть простудными и респираторными заболеваниями. Особенно тщательно необходимо следить за микроклиматом в детской комнате, так как малыши очень чувствительны даже к небольшому изменению температуры, комфортные значения по мнению педиатров - 22-24 градуса.Ответственность коммунальных служб и УККоммунальные службы и управляющие компании обязаны обеспечивать жильцов дома оптимальными параметрами микроклимата. За нарушение предусмотренных законом нормативов ответственных лиц можно привлечь к административной ответственности по ст. 7. 22 КоАП РФ.- Если обращения в управляющую компанию не помогают, ответственные лица не рассматривают заявления или отказываются делать перерасчет, то целесообразно написать жалобы в управление Роспотребнадзора или жилищную инспекцию города. Однако важно учитывать, что обязанность по соблюдению нормативов также возлагается и на жильцов. Нельзя оставлять зимой открытыми окна в подъезде, демонтировать элементы вентиляции, объединять комнаты или совершать иные действия без предварительного согласования в установленном порядке, - говорит Сергей Гебель.Компенсация за несоблюдение температурного режима- В соответствии с ч. 4 ст. 157 ЖК РФ, п. 98 Правил предоставления коммунальных услуг за несоблюдение управляющей компанией температурного режима предусмотрено снижение платы за услугу вплоть до ее полной отмены. Согласно абз. 2 п. 98, п. 101 Правил предоставления коммунальных услуг, а также п. п. 14, 15 Приложения № 1 к Правилам за каждый час отклонения температуры от предусмотренного законом значения размер платы за отопление снижается на 0.15%. При этом часы отклонения суммируются в рамках расчетного периода, - отмечает юрист.Как изменить температуру в помещенииПо словам Сергея Гебеля, иногда несоответствие температуры установленным нормам не связано напрямую с нарушением правил отопления. Низкая температура зимой может быть вызвана неисправностями в отопительной системе. Возможно, требуется ремонт или полная замена обогревательных элементов, либо же образовалась воздушная пробка, которую нужно устранить.Причиной проблем с обогревом могут стать внесенные собственником жилья изменения: спрятанные различными конструкциями радиаторы, демонтированные или уменьшенные батареи. Поэтому перед тем, как начать разбираться с поставщиком коммунальных услуг, следует проверить свое жилое помещение и убедиться в отсутствии каких-либо проблем.Для того, чтобы добиться комфортной температуры, можно использовать специальное климатическое оборудование, которое может обогревать, охлаждать, обеззараживать и увлажнять воздух. Если в помещении слишком холодно, нужно провести работы по утеплению: отремонтировать или заменить старые рамы в окнах, устранить воздушные пробки в батареях. В жаркую погоду летом, когда проветривание и плотные шторы не помогают, можно установить кондиционер и обязательно наладить приточную вентиляцию, чтобы обеспечить не только охлаждение, но и приток свежего воздуха. Если в зимние месяцы батареи слишком интенсивно работают, в квартире жарко, эксперты советуют не просто пользоваться проветриванием, но и установить на систему отопления специальные терморегуляторы, настроить на них оптимальную температуру.Советы экспертов- Если температура не соответствует установленным требованиям по вине УК, то стоит писать жалобу на имя ее директора и требовать соразмерного уменьшения стоимости за отопление. Если УК откажет в удовлетворении требований, то жалобу стоит направлять в жилищную инспекцию, прокуратуру и суд. В суде можно будет потребовать и выплату компенсации морального вреда, размер которой устанавливается непосредственно судьей, - советует Оксана Васильева.

https://ria.ru/20241227/temperatura-1842469363.html

https://ria.ru/20240910/otkhody-1971904335.html

https://ria.ru/20240708/sol-1958206845.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, жилье, квартира, температура, теплоснабжение