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Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию - РИА Новости, 27.12.2024
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20:08 27.12.2024 (обновлено: 20:19 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sudno-1991760069.html
Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию
Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию - РИА Новости, 27.12.2024
Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию
Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию, сообщило в пятницу посольство РФ в Испании. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:08:00+03:00
2024-12-27T20:19:00+03:00
крушение судна "урса майор"
в мире
россия
испания
мадрид
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию, сообщило в пятницу посольство РФ в Испании.Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток."Двадцать седьмого декабря российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию. Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы", - говорится к сообщении дипломатического ведомства.Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. Как сообщили РИА Новости в морской службе спасения Испании, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Отмечалось, на нем в момент момент крушения перевозились пустые контейнеры."Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html
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крушение судна "урса майор", в мире, россия, испания, мадрид
Крушение судна "Урса Майор", В мире, Россия, Испания, Мадрид
Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию

Посольство РФ: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели из Мадрида

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию, сообщило в пятницу посольство РФ в Испании.
Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток.
Эвакуация экипажа затонувшего судна Ursa Major в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Владелец судна "Урса Майор" рассказал об эвакуации экипажа
26 декабря, 09:20
"Двадцать седьмого декабря российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию. Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы", - говорится к сообщении дипломатического ведомства.
Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. Как сообщили РИА Новости в морской службе спасения Испании, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Отмечалось, на нем в момент момент крушения перевозились пустые контейнеры.
"Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта
25 декабря, 17:30
 
Крушение судна "Урса Майор"В миреРоссияИспанияМадрид
 
 
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