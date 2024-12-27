https://ria.ru/20241227/sudno-1991760069.html

Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию

Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию - РИА Новости, 27.12.2024

Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию

Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию, сообщило в пятницу посольство РФ в Испании. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:08:00+03:00

2024-12-27T20:08:00+03:00

2024-12-27T20:19:00+03:00

крушение судна "урса майор"

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испания

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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию, сообщило в пятницу посольство РФ в Испании.Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток."Двадцать седьмого декабря российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию. Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы", - говорится к сообщении дипломатического ведомства.Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. Как сообщили РИА Новости в морской службе спасения Испании, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Отмечалось, на нем в момент момент крушения перевозились пустые контейнеры."Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.

https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html

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крушение судна "урса майор", в мире, россия, испания, мадрид