Посольство: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели в Россию
Посольство РФ: выжившие после крушения "Урса Майора" моряки вылетели из Мадрида
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна "Урса Майор", вылетели из Мадрида в Россию, сообщило в пятницу посольство РФ в Испании.
Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток.
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Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. Как сообщили РИА Новости в морской службе спасения Испании, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Отмечалось, на нем в момент момент крушения перевозились пустые контейнеры.
"Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
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