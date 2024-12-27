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В Финляндии резко отреагировали на инцидент с "Урса Майор" - РИА Новости, 27.12.2024
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13:27 27.12.2024 (обновлено: 13:28 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sudno-1991662903.html
В Финляндии резко отреагировали на инцидент с "Урса Майор"
В Финляндии резко отреагировали на инцидент с "Урса Майор" - РИА Новости, 27.12.2024
В Финляндии резко отреагировали на инцидент с "Урса Майор"
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X норвежских моряков за отказ спасать экипаж российского... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:27:00+03:00
2024-12-27T13:28:00+03:00
в мире
крушение судна "урса майор"
финляндия
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X норвежских моряков за отказ спасать экипаж российского сухогруза "Урса Майор"."Люди становятся крайне ненормальными и злыми", — написал он.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 находилось неподалеку от места крушения "Урса Майор", но по неизвестной причине отказалось взять на борт моряков, когда они подошли к нему на спасательной шлюпке. В группе компаний отметили, что это грубейшее нарушение Международной конвенции о спасании от 1989 года.В результате экипаж российского сухогруза спасло испанское судно Salvamar Drago."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.В "Оборонлогистике" утверждают, что причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 мск по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину в корпусе и резкий крен на правый борт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского. Четырнадцать спасенных членов экипажа доставили в Картахену, двое числятся пропавшими без вести. В операции участвовали несколько судов, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
https://ria.ru/20241227/kartapolov-1991618481.html
https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html
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в мире, крушение судна "урса майор", финляндия, россия, норвегия
В мире, Крушение судна "Урса Майор", Финляндия, Россия, Норвегия
В Финляндии резко отреагировали на инцидент с "Урса Майор"

Профессор Малинен осудил норвежцев за отказ спасать экипаж "Урса Майор"

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X норвежских моряков за отказ спасать экипаж российского сухогруза "Урса Майор".
"Люди становятся крайне ненормальными и злыми", — написал он.
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Картаполов высказался об отказе норвежцев принять экипаж "Урса Майор"
10:45
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 находилось неподалеку от места крушения "Урса Майор", но по неизвестной причине отказалось взять на борт моряков, когда они подошли к нему на спасательной шлюпке. В группе компаний отметили, что это грубейшее нарушение Международной конвенции о спасании от 1989 года.
В результате экипаж российского сухогруза спасло испанское судно Salvamar Drago.
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.
В "Оборонлогистике" утверждают, что причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 мск по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину в корпусе и резкий крен на правый борт.
Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского. Четырнадцать спасенных членов экипажа доставили в Картахену, двое числятся пропавшими без вести. В операции участвовали несколько судов, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
Эвакуация экипажа затонувшего судна Ursa Major в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Владелец судна "Урса Майор" рассказал об эвакуации экипажа
Вчера, 09:20
 
В миреКрушение судна "Урса Майор"ФинляндияРоссияНорвегия
 
 
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