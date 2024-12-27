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Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024
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16:26 27.12.2024 (обновлено: 16:48 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sovet-1991713675.html
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза
Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза, указ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:26:00+03:00
2024-12-27T16:48:00+03:00
россия
сергей шойгу
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза, указ опубликован на официальном портале правовой информации.Совет создали для "научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения" деятельности Совета безопасности и его рабочих органов. Его возглавит секретарь Совбеза Сергей Шойгу.Указ также упразднил научный совет при Совете безопасности.
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россия, сергей шойгу, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза

Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Совет создали для "научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения" деятельности Совета безопасности и его рабочих органов. Его возглавит секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Указ также упразднил научный совет при Совете безопасности.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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10:17
 
РоссияСергей ШойгуВладимир ПутинБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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