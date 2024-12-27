https://ria.ru/20241227/sovet-1991713675.html

Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза

Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024

Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза

Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза, указ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:26:00+03:00

2024-12-27T16:26:00+03:00

2024-12-27T16:48:00+03:00

россия

сергей шойгу

владимир путин

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза, указ опубликован на официальном портале правовой информации.Совет создали для "научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения" деятельности Совета безопасности и его рабочих органов. Его возглавит секретарь Совбеза Сергей Шойгу.Указ также упразднил научный совет при Совете безопасности.

https://ria.ru/20241227/armiya-1991609985.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, сергей шойгу, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф