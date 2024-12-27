https://ria.ru/20241227/sovet-1991713675.html
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза
Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза, указ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:26:00+03:00
2024-12-27T16:26:00+03:00
2024-12-27T16:48:00+03:00
россия
сергей шойгу
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773103378_0:31:2361:1359_1920x0_80_0_0_bd004a2f813d22496771cb24c44d1bfd.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза, указ опубликован на официальном портале правовой информации.Совет создали для "научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения" деятельности Совета безопасности и его рабочих органов. Его возглавит секретарь Совбеза Сергей Шойгу.Указ также упразднил научный совет при Совете безопасности.
https://ria.ru/20241227/armiya-1991609985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773103378_333:0:2361:1521_1920x0_80_0_0_92d285a8b4c6d800a508c5a663cdc856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Шойгу возглавит научно-экспертный совет Совбеза
Путин постановил образовать научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу