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В сенате США призвали продолжать сбор данных о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 27.12.2024
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21:47 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/sindrom-1991768791.html
В сенате США призвали продолжать сбор данных о "гаванском синдроме"
В сенате США призвали продолжать сбор данных о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 27.12.2024
В сенате США призвали продолжать сбор данных о "гаванском синдроме"
Специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:47:00+03:00
2024-12-27T21:47:00+03:00
в мире
сша
куба
китай
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о разработках "оружия направленной энергии", следует из доклада законодателей. Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. "Хотя разведсообщество оценивает вероятность того, что аномальные инциденты со здоровьем связаны с иностранными соперниками, как "крайне маловероятную" и "маловероятную", остается много вопросов без ответа и пробелы в расследовании. Более того, соперники США, вероятно, разрабатывают прямые энергетические технологии, которые могли бы объяснить некоторые из известных симптомов, связанных с инцидентами", - говорится в докладе специального комитета сената по разведке. Сенаторы настаивают, что разведсообщество должно продолжать собирать данные об эпизодах "гаванского синдрома", которые могут прояснить происходящее, а также информацию о "новых технологиях иностранных противников, включающих направленное энергетическое оружие". Разведсообщество США в 2023 году выпустило доклад, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в загранкомандировках не связан с действиями "иностранных противников".
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куба
китай
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в мире, сша, куба, китай, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Куба, Китай, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В сенате США призвали продолжать сбор данных о "гаванском синдроме"

Спецкомитет по разведке сената США призвал собирать данные о гаванском синдроме

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание американского Сената в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о разработках "оружия направленной энергии", следует из доклада законодателей.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
"Хотя разведсообщество оценивает вероятность того, что аномальные инциденты со здоровьем связаны с иностранными соперниками, как "крайне маловероятную" и "маловероятную", остается много вопросов без ответа и пробелы в расследовании. Более того, соперники США, вероятно, разрабатывают прямые энергетические технологии, которые могли бы объяснить некоторые из известных симптомов, связанных с инцидентами", - говорится в докладе специального комитета сената по разведке.
Сенаторы настаивают, что разведсообщество должно продолжать собирать данные об эпизодах "гаванского синдрома", которые могут прояснить происходящее, а также информацию о "новых технологиях иностранных противников, включающих направленное энергетическое оружие".
Разведсообщество США в 2023 году выпустило доклад, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в загранкомандировках не связан с действиями "иностранных противников".
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