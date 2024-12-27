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Шольц хочет снова поговорить с Путиным - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 27.12.2024 (обновлено: 18:42 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sholts-1991738296.html
Шольц хочет снова поговорить с Путиным
Шольц хочет снова поговорить с Путиным - РИА Новости, 27.12.2024
Шольц хочет снова поговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью порталу T-Online, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:46:00+03:00
2024-12-27T18:42:00+03:00
олаф шольц
германия
в мире
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
украина
нато
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью порталу T-Online, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным.&quot;Я бы сделал это. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые люди &lt;...&gt; бегают по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров&quot;, — сказал он.Кроме того, канцлер рассказал, что что провел уже два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они договорились о координации позиций по конфликту на Украине.Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Шольц добавил, что разговор "разочаровал" его, так как российский лидер "просто вновь обозначил свои позиции". Тем не менее, по словам немецкого канцлера, телефонный звонок был необходим, так как дал понять, что Германия продолжит поддерживать Украину.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, с учетом этой авантюры, разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241223/putin-1990716089.html
https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html
https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html
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олаф шольц, германия, в мире, владимир путин, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, дональд трамп, сша
Олаф Шольц, Германия, В мире, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, США
Шольц хочет снова поговорить с Путиным

Шольц заявил, что не против провести еще один разговор с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью порталу T-Online, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«

"Я бы сделал это. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые люди <...> бегают по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Путин ударил по Германии. Наконец-то
23 декабря, 08:00
Кроме того, канцлер рассказал, что что провел уже два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они договорились о координации позиций по конфликту на Украине.
Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Шольц добавил, что разговор "разочаровал" его, так как российский лидер "просто вновь обозначил свои позиции". Тем не менее, по словам немецкого канцлера, телефонный звонок был необходим, так как дал понять, что Германия продолжит поддерживать Украину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков сообщил детали разговора Путина и Шольца
23 декабря, 18:08
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, с учетом этой авантюры, разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Сделка века: Трамп распилит Украину, чтобы всем хватило
25 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОлаф ШольцГерманияВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныДональд ТрампСША
 
 
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