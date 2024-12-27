https://ria.ru/20241227/sholts-1991738296.html

Шольц хочет снова поговорить с Путиным

Шольц хочет снова поговорить с Путиным - РИА Новости, 27.12.2024

Шольц хочет снова поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью порталу T-Online, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:46:00+03:00

2024-12-27T17:46:00+03:00

2024-12-27T18:42:00+03:00

олаф шольц

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью порталу T-Online, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным."Я бы сделал это. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые люди <...> бегают по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров", — сказал он.Кроме того, канцлер рассказал, что что провел уже два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они договорились о координации позиций по конфликту на Украине.Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Шольц добавил, что разговор "разочаровал" его, так как российский лидер "просто вновь обозначил свои позиции". Тем не менее, по словам немецкого канцлера, телефонный звонок был необходим, так как дал понять, что Германия продолжит поддерживать Украину.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, с учетом этой авантюры, разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241223/putin-1990716089.html

https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

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