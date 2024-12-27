Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО
Депутат Горелкин заявил, что заблокированные в России соцсети вряд ли вернутся
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что заблокированные в РФ иностранные соцсети вряд ли снова станут доступны после окончания спецоперации.
"На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что главным направлением международной ИТ-конкуренции станет искусственный интеллект.
"Более 60 стран уже разработали и утвердили государственные стратегии развития ИИ, но обладающих серьезными компетенциями среди них не так много. Думаю, что через пару лет продукты на основе искусственного интеллекта станут полноценным инструментом мягкой силы, и у России есть все шансы расширить круг своих союзников и партнеров благодаря собственным ИИ-решениям", - заключил он.
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