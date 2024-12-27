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Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО

Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО - РИА Новости, 27.12.2024

Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что заблокированные в РФ иностранные соцсети вряд ли снова станут доступны после окончания спецоперации. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:00:00+03:00

2024-12-27T18:00:00+03:00

2024-12-27T18:00:00+03:00

технологии

россия

антон горелкин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что заблокированные в РФ иностранные соцсети вряд ли снова станут доступны после окончания спецоперации. "На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что главным направлением международной ИТ-конкуренции станет искусственный интеллект. "Более 60 стран уже разработали и утвердили государственные стратегии развития ИИ, но обладающих серьезными компетенциями среди них не так много. Думаю, что через пару лет продукты на основе искусственного интеллекта станут полноценным инструментом мягкой силы, и у России есть все шансы расширить круг своих союзников и партнеров благодаря собственным ИИ-решениям", - заключил он.

https://ria.ru/20241121/avstralija-1984937390.html

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технологии, россия, антон горелкин, госдума рф