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Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО - РИА Новости, 27.12.2024
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18:00 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/rossija-1991742170.html
Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО
Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО - РИА Новости, 27.12.2024
Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что заблокированные в РФ иностранные соцсети вряд ли снова станут доступны после окончания спецоперации. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:00:00+03:00
2024-12-27T18:00:00+03:00
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что заблокированные в РФ иностранные соцсети вряд ли снова станут доступны после окончания спецоперации. "На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что главным направлением международной ИТ-конкуренции станет искусственный интеллект. "Более 60 стран уже разработали и утвердили государственные стратегии развития ИИ, но обладающих серьезными компетенциями среди них не так много. Думаю, что через пару лет продукты на основе искусственного интеллекта станут полноценным инструментом мягкой силы, и у России есть все шансы расширить круг своих союзников и партнеров благодаря собственным ИИ-решениям", - заключил он.
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технологии, россия, антон горелкин, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
Депутат рассказал о судьбе запрещенных соцсетей после СВО

Депутат Горелкин заявил, что заблокированные в России соцсети вряд ли вернутся

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что заблокированные в РФ иностранные соцсети вряд ли снова станут доступны после окончания спецоперации.
"На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что главным направлением международной ИТ-конкуренции станет искусственный интеллект.
"Более 60 стран уже разработали и утвердили государственные стратегии развития ИИ, но обладающих серьезными компетенциями среди них не так много. Думаю, что через пару лет продукты на основе искусственного интеллекта станут полноценным инструментом мягкой силы, и у России есть все шансы расширить круг своих союзников и партнеров благодаря собственным ИИ-решениям", - заключил он.
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