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Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов - РИА Новости, 27.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 27.12.2024 (обновлено: 09:01 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/pvo-1991585299.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов - РИА Новости, 27.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:10:00+03:00
2024-12-27T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
тульская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.В Брянской области ликвидировали пять дронов, в Курской — три, в Белгородской и Тульской — по два и в Астраханской — один. Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата беспилотников не сообщают. В аэропортах Волгограда и Астрахани ненадолго вводили ограничения на использование воздушного просьтранства.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html
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россия
брянская область
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россия, безопасность, брянская область, тульская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Тульская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов

ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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В Брянской области ликвидировали пять дронов, в Курской — три, в Белгородской и Тульской — по два и в Астраханской — один.
Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата беспилотников не сообщают. В аэропортах Волгограда и Астрахани ненадолго вводили ограничения на использование воздушного просьтранства.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьТульская областьАстраханская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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