https://ria.ru/20241227/pvo-1991585299.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов - РИА Новости, 27.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:10:00+03:00
2024-12-27T07:10:00+03:00
2024-12-27T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
тульская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.В Брянской области ликвидировали пять дронов, в Курской — три, в Белгородской и Тульской — по два и в Астраханской — один. Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата беспилотников не сообщают. В аэропортах Волгограда и Астрахани ненадолго вводили ограничения на использование воздушного просьтранства.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, брянская область, тульская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Тульская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов
ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА над пятью российскими регионами