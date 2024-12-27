https://ria.ru/20241227/pvo-1991585299.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов - РИА Новости, 27.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:10:00+03:00

2024-12-27T07:10:00+03:00

2024-12-27T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

тульская область

астраханская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.В Брянской области ликвидировали пять дронов, в Курской — три, в Белгородской и Тульской — по два и в Астраханской — один. Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата беспилотников не сообщают. В аэропортах Волгограда и Астрахани ненадолго вводили ограничения на использование воздушного просьтранства.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

тульская область

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, брянская область, тульская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)