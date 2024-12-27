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Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования - РИА Новости, 27.12.2024
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21:47 27.12.2024 (обновлено: 22:18 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/putin-1991768697.html
Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования
Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования - РИА Новости, 27.12.2024
Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования
Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования, назначив сопредседателями Андрея Фурсенко и... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:47:00+03:00
2024-12-27T22:18:00+03:00
владимир путин
россия
дмитрий чернышенко
андрей фурсенко
образование - общество
образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования, назначив сопредседателями Андрея Фурсенко и Дмитрия Чернышенко, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования. 2. Утвердить прилагаемые: а) Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам развития системы образования; б) состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования", - говорится в документе.В состав рабочей группы, в частности, вошли: помощник президента России Андрей Фурсенко (сопредседатель межведомственной рабочей группы), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (сопредседатель межведомственной рабочей группы), министр просвещения России Сергей Кравцов, министр образования и науки РФ Валерий Фальков.Основные задачи рабочей группы зафиксированы в положении, утвержденном президентом России Владимиром Путиным. Согласно положению, рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования РФ. Кроме того, рабочей группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.
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владимир путин, россия, дмитрий чернышенко, андрей фурсенко, образование - общество, образование
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Чернышенко, Андрей Фурсенко, Образование - Общество, Образование
Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования

Фурсенко и Чернышенко возглавят рабочую группу по развитию системы образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования, назначив сопредседателями Андрея Фурсенко и Дмитрия Чернышенко, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования. 2. Утвердить прилагаемые: а) Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам развития системы образования; б) состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования", - говорится в документе.
В состав рабочей группы, в частности, вошли: помощник президента России Андрей Фурсенко (сопредседатель межведомственной рабочей группы), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (сопредседатель межведомственной рабочей группы), министр просвещения России Сергей Кравцов, министр образования и науки РФ Валерий Фальков.
Основные задачи рабочей группы зафиксированы в положении, утвержденном президентом России Владимиром Путиным. Согласно положению, рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования РФ. Кроме того, рабочей группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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