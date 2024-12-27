https://ria.ru/20241227/putin-1991677714.html

Путин принял с докладом главу МЧС

Путин принял с докладом главу МЧС - РИА Новости, 27.12.2024

Путин принял с докладом главу МЧС

Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился с главой МЧС Александром Куренковым, сообщается в телеграм-канале Кремля. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:23:00+03:00

2024-12-27T14:23:00+03:00

2024-12-27T14:24:00+03:00

россия

краснодарский край

черное море

александр куренков (мчс)

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился с главой МЧС Александром Куренковым, сообщается в телеграм-канале Кремля. "Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах по ликвидации ЧС федерального значения в Краснодарском крае. На встрече, которая состоялась в День спасателя, обсуждалась также текущая работа подразделений ведомства", - сообщили в Кремле. Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Куренков вернулся из зоны ЧС федерального значения на Кубани, где ранее произошел разлив мазута в Черном море. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. В Крыму продолжается мониторинг побережья на случай появления выбросов мазута, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html

россия

краснодарский край

черное море

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, краснодарский край, черное море, александр куренков (мчс), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, крушение двух танкеров в керченском проливе