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Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.12.2024
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12:32 27.12.2024 (обновлено: 12:36 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/putin-1991640761.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.12.2024
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,8% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,8% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 79,7% россиян, недоверие выразили 16,3% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% россиян, не доверяют 19,6%. Как следует из данных ВЦИОМ, 76,8% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 14,1% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряет 51,5% россиян, неодобрение высказали 11,3%. Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 37% россиян назвали "Единую Россию", 9,6% - КПРФ, 11% - ЛДПР, 6% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,1% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 16 по 22 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20241101/putin-1981343676.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ показал, что 79,7% россиян доверяют Путину, 76,8% одобряют его работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,8% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 79,7% россиян, недоверие выразили 16,3% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% россиян, не доверяют 19,6%.
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Как следует из данных ВЦИОМ, 76,8% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 14,1% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряет 51,5% россиян, неодобрение высказали 11,3%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 37% россиян назвали "Единую Россию", 9,6% - КПРФ, 11% - ЛДПР, 6% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,1% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 16 по 22 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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