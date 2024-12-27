Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ показал, что 79,7% россиян доверяют Путину, 76,8% одобряют его работу
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,8% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 79,7% россиян, недоверие выразили 16,3% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% россиян, не доверяют 19,6%.
Как следует из данных ВЦИОМ, 76,8% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 14,1% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряет 51,5% россиян, неодобрение высказали 11,3%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 37% россиян назвали "Единую Россию", 9,6% - КПРФ, 11% - ЛДПР, 6% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,1% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 16 по 22 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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