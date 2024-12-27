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Глава Минпрома Ирана встретился с Путиным на форуме ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2024
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02:09 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/putin-1991575233.html
Глава Минпрома Ирана встретился с Путиным на форуме ЕАЭС
Глава Минпрома Ирана встретился с Путиным на форуме ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2024
Глава Минпрома Ирана встретился с Путиным на форуме ЕАЭС
Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях X форума Евразийского... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:09:00+03:00
2024-12-27T02:09:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях X форума Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и обсудил с ним вопросы сотрудничества между РФ и исламской республикой, а также сотрудничества в рамках ЕАЭС, сообщает официальный сайт правительства Ирана. Ранее на сайте Кремля сообщалось, что лидеры Евразийского экономического союза одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС и утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. "Министр промышленности, рудников и торговли Ирана встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях X форума ЕАЭС и обсудил с ним вопросы развития экономического, торгового и промышленного сотрудничества между двумя странами, а также в рамках ЕАЭС", – говорится в сообщении на сайте иранского правительства. Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Евразийский экономический союз ведет активный диалог с большинством стран, входящих в БРИКС. Например, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, действует дорожная карта в его развитие. С Индией обсуждается создание зоны свободной торговли. При этом Китай и Индия являются крупнейшими торговыми партнерами ЕАЭС. Активно развивается сотрудничество союза с Ираном.
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иран, россия, китай, владимир путин, евразийский экономический союз, брикс, в мире
Иран, Россия, Китай, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, БРИКС, В мире
Глава Минпрома Ирана встретился с Путиным на форуме ЕАЭС

Министр промышленности Ирана Атабак обсудил с Путиным сотрудничество двух стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях X форума Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и обсудил с ним вопросы сотрудничества между РФ и исламской республикой, а также сотрудничества в рамках ЕАЭС, сообщает официальный сайт правительства Ирана.
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что лидеры Евразийского экономического союза одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС и утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
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"Министр промышленности, рудников и торговли Ирана встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях X форума ЕАЭС и обсудил с ним вопросы развития экономического, торгового и промышленного сотрудничества между двумя странами, а также в рамках ЕАЭС", – говорится в сообщении на сайте иранского правительства.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Евразийский экономический союз ведет активный диалог с большинством стран, входящих в БРИКС. Например, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, действует дорожная карта в его развитие. С Индией обсуждается создание зоны свободной торговли. При этом Китай и Индия являются крупнейшими торговыми партнерами ЕАЭС. Активно развивается сотрудничество союза с Ираном.
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ИранРоссияКитайВладимир ПутинЕвразийский экономический союзБРИКСВ мире
 
 
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