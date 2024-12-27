https://ria.ru/20241227/putin-1991568436.html
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2024
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что они являются надежным звеном в системе безопасности... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:02:00+03:00
2024-12-27T00:02:00+03:00
2024-12-27T00:13:00+03:00
общество
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что они являются надежным звеном в системе безопасности РФ."Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем спасателя. Сотрудники МЧС по праву пользуются в нашем обществе заслуженным признанием и уважением. По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.Президент отметил, что российские спасатели оперативно ликвидируют последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, следят за соблюдением требований безопасности и надлежащей эксплуатации важных объектов, в самых нестандартных обстоятельствах действуют грамотно, как единая слаженная команда."Многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медицинских работников, пожарных, психологов и других специалистов. Российские спасатели и сейчас надежное звено в системе безопасности России", - подчеркнул Путин."В этом году вы проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье. Особо отмечу ту помощь, которую вы оказывали и оказываете мирным жителям, детям, старикам, женщинам в Курской области", - сказал Путин в видеообращении.
https://ria.ru/20241227/spasateli-1841350966.html
https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Поздравление Путина с Днем спасателя
Поздравление Путина с Днем спасателя.
2024-12-27T00:02
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PT2M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, курская область, владимир путин
Общество, Россия, Курская область, Владимир Путин
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Путин назвал российских спасателей надежным звеном в системе безопасности России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что они являются надежным звеном в системе безопасности РФ.
"Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем спасателя. Сотрудники МЧС по праву пользуются в нашем обществе заслуженным признанием и уважением. По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Президент отметил, что российские спасатели оперативно ликвидируют последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, следят за соблюдением требований безопасности и надлежащей эксплуатации важных объектов, в самых нестандартных обстоятельствах действуют грамотно, как единая слаженная команда.
"Многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медицинских работников, пожарных, психологов и других специалистов. Российские спасатели и сейчас надежное звено в системе безопасности России", - подчеркнул Путин.
"В этом году вы проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье. Особо отмечу ту помощь, которую вы оказывали и оказываете мирным жителям, детям, старикам, женщинам в Курской области", - сказал Путин в видеообращении.