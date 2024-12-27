https://ria.ru/20241227/putin-1991568436.html

Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2024

Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что они являются надежным звеном в системе безопасности... РИА Новости, 27.12.2024

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общество

россия

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что они являются надежным звеном в системе безопасности РФ."Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем спасателя. Сотрудники МЧС по праву пользуются в нашем обществе заслуженным признанием и уважением. По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.Президент отметил, что российские спасатели оперативно ликвидируют последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, следят за соблюдением требований безопасности и надлежащей эксплуатации важных объектов, в самых нестандартных обстоятельствах действуют грамотно, как единая слаженная команда."Многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медицинских работников, пожарных, психологов и других специалистов. Российские спасатели и сейчас надежное звено в системе безопасности России", - подчеркнул Путин."В этом году вы проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье. Особо отмечу ту помощь, которую вы оказывали и оказываете мирным жителям, детям, старикам, женщинам в Курской области", - сказал Путин в видеообращении.

https://ria.ru/20241227/spasateli-1841350966.html

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Поздравление Путина с Днем спасателя Поздравление Путина с Днем спасателя. 2024-12-27T00:02 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, курская область, владимир путин