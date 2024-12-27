https://ria.ru/20241227/pushkov-1991584727.html

Пушков раскрыл, как Прибалтика воспользуется слабостью НАТО перед Россией

Пушков раскрыл, как Прибалтика воспользуется слабостью НАТО перед Россией - РИА Новости, 27.12.2024

Пушков раскрыл, как Прибалтика воспользуется слабостью НАТО перед Россией

Совместное заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала о неспособности НАТО победить РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:08:00+03:00

2024-12-27T07:08:00+03:00

2024-12-27T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

европа

эстония

финляндия

литва

алексей пушков

эдгар ринкевич

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Совместное заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала о неспособности НАТО победить Россию без США позволит странам Прибалтики позднее приписать себе заслуги в повышении военной мощи Европы, предположил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.Ранее в среду британское издание The Independent опубликовало интервью с лидерами трех государств. Стубб, Ринкевич и Михал заявили изданию, что Североатлантический альянс не готов сражаться с Россией без участия Штатов. Они призвали участников блока нарастить расходы на оборону."За признанием того, что Европа без США мало что представляет собой в военном плане, стоит призыв к наращиванию собственно европейских "военных мускулов". И неслучайно он исходит от самых слабых стран альянса: они хотят, чтобы <...> ведущие державы Европы <...> сделали за них всю военную работу. А <...> потом заявят: "Мы пахали", — заявил сенатор.По мнению политика, Хельсинки, Таллинн и Рига на самом деле боятся не мнимой российской угрозы Европе, а возможного провала мер по всемерной поддержке Украины из-за потенциального прекращения американского финансирования Киева при избранном президенте Дональде Трампе. Кроме того, агрессивные европейские элиты полагаются на защиту Вашингтона, когда провоцируют Россию. Тем не менее, как отметил Пушков, избранный президент США не раз показывал, что перестанет обеспечивать безопасность европейских членов НАТО."Заявления такого рода являются реакцией на новую ситуацию, когда Европа, привыкшая рассчитывать на США, вдруг обнаруживает, что в какой-то ситуации этот расчет может и не оправдаться", — заключил сенатор.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241227/tramp-1991582290.html

https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html

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