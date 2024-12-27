https://ria.ru/20241227/prazdnik-1991586278.html

Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР

Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР - РИА Новости, 27.12.2024

Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР

Дед Мороз и волонтеры - ветераны СВО из Екатеринбурга в преддверии Нового года привезли подарки и устроили праздник детям дома малютки в ЛНР, рассказал РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:35:00+03:00

2024-12-27T07:35:00+03:00

2024-12-27T07:35:00+03:00

общество

екатеринбург

луганская народная республика

лисичанск

дед мороз

георгий победоносец

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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Дед Мороз и волонтеры - ветераны СВО из Екатеринбурга в преддверии Нового года привезли подарки и устроили праздник детям дома малютки в ЛНР, рассказал РИА Новости директор благотворительного фонда "Народ и армия" Максим Земеров. "Привезли гуманитарную помощь, новогодние подарки детям. Приехали из Екатеринбурга с костюмом Деда Мороза поздравить детские дома и передать новогодние подарки, стиральные машинки и все что необходимо", - сказал Земеров. После новогоднего представления в доме малютки волонтеры отправились с подарками в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в прифронтовом Лисичанске. Заведующая центром Светлана Изотова выразила благодарность фондам и общественным организациям за оказанную помощь. "Отдельное слово благодарности хотела бы сказать всем неравнодушным людям, фонду "Народ и армия", Фонду Георгия Победоносца и всем нашим благотворительным фондам, всем общественным организациям, тем, которые не остались в стороне, а делают все возможное для того, чтобы наши дети, наши маленькие граждане чувствовали себя гражданами большой страны", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20241227/traditsii-1837632806.html

https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html

екатеринбург

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, екатеринбург, луганская народная республика, лисичанск, дед мороз, георгий победоносец