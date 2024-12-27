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Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР - РИА Новости, 27.12.2024
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07:35 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/prazdnik-1991586278.html
Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР
Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР - РИА Новости, 27.12.2024
Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР
Дед Мороз и волонтеры - ветераны СВО из Екатеринбурга в преддверии Нового года привезли подарки и устроили праздник детям дома малютки в ЛНР, рассказал РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:35:00+03:00
2024-12-27T07:35:00+03:00
общество
екатеринбург
луганская народная республика
лисичанск
дед мороз
георгий победоносец
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Дед Мороз и волонтеры - ветераны СВО из Екатеринбурга в преддверии Нового года привезли подарки и устроили праздник детям дома малютки в ЛНР, рассказал РИА Новости директор благотворительного фонда "Народ и армия" Максим Земеров. "Привезли гуманитарную помощь, новогодние подарки детям. Приехали из Екатеринбурга с костюмом Деда Мороза поздравить детские дома и передать новогодние подарки, стиральные машинки и все что необходимо", - сказал Земеров. После новогоднего представления в доме малютки волонтеры отправились с подарками в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в прифронтовом Лисичанске. Заведующая центром Светлана Изотова выразила благодарность фондам и общественным организациям за оказанную помощь. "Отдельное слово благодарности хотела бы сказать всем неравнодушным людям, фонду "Народ и армия", Фонду Георгия Победоносца и всем нашим благотворительным фондам, всем общественным организациям, тем, которые не остались в стороне, а делают все возможное для того, чтобы наши дети, наши маленькие граждане чувствовали себя гражданами большой страны", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20241227/traditsii-1837632806.html
https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html
екатеринбург
луганская народная республика
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общество, екатеринбург, луганская народная республика, лисичанск, дед мороз, георгий победоносец
Общество, Екатеринбург, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Дед Мороз, Георгий Победоносец
Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга устроили праздник детям в ЛНР

Дед Мороз и волонтеры из Екатеринбурга подарили подарки детям дома малютки в ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Дед Мороз и волонтеры - ветераны СВО из Екатеринбурга в преддверии Нового года привезли подарки и устроили праздник детям дома малютки в ЛНР, рассказал РИА Новости директор благотворительного фонда "Народ и армия" Максим Земеров.
"Привезли гуманитарную помощь, новогодние подарки детям. Приехали из Екатеринбурга с костюмом Деда Мороза поздравить детские дома и передать новогодние подарки, стиральные машинки и все что необходимо", - сказал Земеров.
История Нового года - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
13:26
После новогоднего представления в доме малютки волонтеры отправились с подарками в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в прифронтовом Лисичанске.
Заведующая центром Светлана Изотова выразила благодарность фондам и общественным организациям за оказанную помощь.
"Отдельное слово благодарности хотела бы сказать всем неравнодушным людям, фонду "Народ и армия", Фонду Георгия Победоносца и всем нашим благотворительным фондам, всем общественным организациям, тем, которые не остались в стороне, а делают все возможное для того, чтобы наши дети, наши маленькие граждане чувствовали себя гражданами большой страны", - подчеркнула она.
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ОбществоЕкатеринбургЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскДед МорозГеоргий Победоносец
 
 
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