В Норвегии объяснили, почему не оказали помощь морякам с "Урса Майор"
Норвежский судовладелец заявил, что на помощь "Урса Майор" шло другое судно
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Норвежская компания-владелец судна Oslo Carrier 3 заявила, что помощь российским морякам с судна "Урса Майор" не оказали, так как к ним направлялось другое судно.
Ранее в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" сообщили РИА Новости, что тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор" отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине. В группе компаний отметили, что данное обстоятельство является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.
"Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия", — говорится в сообщении компании Bulkship Management, владеющей судном.
По словам компании, их спасательная шлюпка была закреплена рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия судна. Судовладелец добавил, что погодные условия были хорошими, никто из экипажа, находящегося в шлюпке не пострадал, непосредственной опасности для них не было.
Ранее Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах было задействовано несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет другое испанское издание — Verdad со ссылкой на капитана судна, на нем в момент крушения перевозились пустые контейнеры.
"Урса Майор" — грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.