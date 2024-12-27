https://ria.ru/20241227/pomosch-1991682785.html

В Норвегии объяснили, почему не оказали помощь морякам с "Урса Майор"

В Норвегии объяснили, почему не оказали помощь морякам с "Урса Майор" - РИА Новости, 27.12.2024

В Норвегии объяснили, почему не оказали помощь морякам с "Урса Майор"

Норвежская компания-владелец судна Oslo Carrier 3 заявила, что помощь российским морякам с судна "Урса Майор" не оказали, так как к ним направлялось другое... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:35:00+03:00

2024-12-27T14:35:00+03:00

2024-12-27T17:41:00+03:00

норвегия

россия

средиземное море

крушение судна "урса майор"

в мире

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Норвежская компания-владелец судна Oslo Carrier 3 заявила, что помощь российским морякам с судна "Урса Майор" не оказали, так как к ним направлялось другое судно.Ранее в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" сообщили РИА Новости, что тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор" отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине. В группе компаний отметили, что данное обстоятельство является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года."Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия", — говорится в сообщении компании Bulkship Management, владеющей судном.По словам компании, их спасательная шлюпка была закреплена рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия судна. Судовладелец добавил, что погодные условия были хорошими, никто из экипажа, находящегося в шлюпке не пострадал, непосредственной опасности для них не было.Ранее Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах было задействовано несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет другое испанское издание — Verdad со ссылкой на капитана судна, на нем в момент крушения перевозились пустые контейнеры."Урса Майор" — грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.

https://ria.ru/20241227/medvedev-1991608731.html

https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

норвегия, россия, средиземное море, крушение судна "урса майор", в мире