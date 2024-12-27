Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург

АЛМА-АТА, 27 дек — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR временно приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров, сообщает в пятницу пресс-служба компании. "Авиакомпания QAZAQ AIR вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ. Сообщается, что QAZAQ AIR продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков, добавили в компании. Уточняется, что пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы компании.
екатеринбург, астана, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Екатеринбург, Астана, Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург
Авиакомпания QAZAQ AIR на месяц приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург
АЛМА-АТА, 27 дек — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR временно приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров, сообщает в пятницу пресс-служба компании.
"Авиакомпания QAZAQ AIR вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании.
Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.
Сообщается, что QAZAQ AIR продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков, добавили в компании.
Уточняется, что пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы компании.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
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