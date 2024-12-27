https://ria.ru/20241227/polety-1991624273.html

Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург - РИА Новости, 27.12.2024

Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR временно приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров, сообщает в пятницу... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:20:00+03:00

2024-12-27T11:20:00+03:00

2024-12-27T11:21:00+03:00

екатеринбург

астана

актау

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795534_131:633:2647:2048_1920x0_80_0_0_40bf1c407fa6508b062dffb440fe64b1.jpg

АЛМА-АТА, 27 дек — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR временно приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров, сообщает в пятницу пресс-служба компании. "Авиакомпания QAZAQ AIR вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ. Сообщается, что QAZAQ AIR продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков, добавили в компании. Уточняется, что пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы компании.

https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html

екатеринбург

астана

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

екатеринбург, астана, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный