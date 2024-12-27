https://ria.ru/20241227/peterburg-1991596638.html

В Петербурге открылась новая станция метро

В Петербурге открылась новая станция метро - РИА Новости, 27.12.2024

В Петербурге открылась новая станция метро

Новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге открылась в пятницу для пассажиров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:34:00+03:00

2024-12-27T09:34:00+03:00

2024-12-27T11:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге открылась в пятницу для пассажиров, передает корреспондент РИА Новости. "Мы шли долго к открытию этой станции, было не просто, было очень много сложностей. Но это знаковое событие, потому что это первая станция, которую наш "Метрострой Северной столицы" открывает... Эта станция будет обслуживать порядка 100 тысяч пассажиров в день", - сказал на открытии станции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Губернатор осмотрел остановки общественного транспорта и благоустроенную территорию у наземных вестибюлей, кассовый зал, наклонный ход и платформы станции метро. Он дал разрешение на запуск объекта и доехал на первом поезде от "Горного института" до станции "Спасская".Беглов поздравил жителей Василеостровского района, преподавателей и студентов Горного университета, а также поблагодарил коллектив "Метростроя Северной Столицы" за работу.В открытии первой за пять лет новой станции метро "Горный институт" также приняли участие председатель законодательного собрания города Александр Бельский и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко."Горный институт" - станция Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Она является одной из самых глубоких станций петербургского метро – некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. Она станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове. Общая протяженность участка линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Горный институт" составляет более 3,6 километра. Строительство этого участка стартовало в 2014 году. Новый участок метрополитена включает в себя также станцию "Театральная", которая пока не открылась. Тематика оформления станции метро "Горный институт" посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. В оформлении пешеходной галереи, подземного вестибюля и самой станции использованы натуральные материалы отечественного производства: гранит, мрамор, габбро-диабаз. Архитектурно-художественное оформление станции включает в себя мозаичные панно, выполненные во флорентийской технике, в центральном зале: композиция на тему горнодобывающей промышленности и природных богатств Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также пейзаж с видом на главное здание Горного университета. Еще два панно, выполненные в виде абстрактных композиций, тоже посвящены тематике горнодобывающей промышленности. В вестибюле станции смонтированы еще два декоративных панно – чеканное медное над эскалаторами и мозаичное – в кассовом зале.

https://realty.ria.ru/20241030/peterburg-1980863148.html

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Поезд на станции метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге Первая за пять лет станция метро открылась в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Горный институт" - одна из самых глубоких станций подземки Северной столицы, она стала третьей на Васильевском острове и будет обслуживать около 100 тысяч пассажиров в день. 2024-12-27T09:34 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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санкт-петербург, васильевский остров, александр беглов, общество