Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге открылась новая станция метро - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 27.12.2024 (обновлено: 11:55 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/peterburg-1991596638.html
В Петербурге открылась новая станция метро
В Петербурге открылась новая станция метро - РИА Новости, 27.12.2024
В Петербурге открылась новая станция метро
Новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге открылась в пятницу для пассажиров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:34:00+03:00
2024-12-27T11:55:00+03:00
санкт-петербург
васильевский остров
александр беглов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991603020_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fddb663959c52b4a14af323dc3d0c5b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге открылась в пятницу для пассажиров, передает корреспондент РИА Новости. "Мы шли долго к открытию этой станции, было не просто, было очень много сложностей. Но это знаковое событие, потому что это первая станция, которую наш "Метрострой Северной столицы" открывает... Эта станция будет обслуживать порядка 100 тысяч пассажиров в день", - сказал на открытии станции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Губернатор осмотрел остановки общественного транспорта и благоустроенную территорию у наземных вестибюлей, кассовый зал, наклонный ход и платформы станции метро. Он дал разрешение на запуск объекта и доехал на первом поезде от "Горного института" до станции "Спасская".Беглов поздравил жителей Василеостровского района, преподавателей и студентов Горного университета, а также поблагодарил коллектив "Метростроя Северной Столицы" за работу.В открытии первой за пять лет новой станции метро "Горный институт" также приняли участие председатель законодательного собрания города Александр Бельский и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко."Горный институт" - станция Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Она является одной из самых глубоких станций петербургского метро – некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. Она станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове. Общая протяженность участка линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Горный институт" составляет более 3,6 километра. Строительство этого участка стартовало в 2014 году. Новый участок метрополитена включает в себя также станцию "Театральная", которая пока не открылась. Тематика оформления станции метро "Горный институт" посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. В оформлении пешеходной галереи, подземного вестибюля и самой станции использованы натуральные материалы отечественного производства: гранит, мрамор, габбро-диабаз. Архитектурно-художественное оформление станции включает в себя мозаичные панно, выполненные во флорентийской технике, в центральном зале: композиция на тему горнодобывающей промышленности и природных богатств Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также пейзаж с видом на главное здание Горного университета. Еще два панно, выполненные в виде абстрактных композиций, тоже посвящены тематике горнодобывающей промышленности. В вестибюле станции смонтированы еще два декоративных панно – чеканное медное над эскалаторами и мозаичное – в кассовом зале.
https://realty.ria.ru/20241030/peterburg-1980863148.html
https://ria.ru/20241124/peterburg-1985464382.html
санкт-петербург
васильевский остров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поезд на станции метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге
Первая за пять лет станция метро открылась в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Горный институт" - одна из самых глубоких станций подземки Северной столицы, она стала третьей на Васильевском острове и будет обслуживать около 100 тысяч пассажиров в день.
2024-12-27T09:34
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991603020_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ced9500f1f1b06339907433e988127e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, васильевский остров, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Александр Беглов, Общество
В Петербурге открылась новая станция метро

В Петербурге открылась новая станция метро "Горный институт"

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге открылась в пятницу для пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы шли долго к открытию этой станции, было не просто, было очень много сложностей. Но это знаковое событие, потому что это первая станция, которую наш "Метрострой Северной столицы" открывает... Эта станция будет обслуживать порядка 100 тысяч пассажиров в день", - сказал на открытии станции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Строительство метро в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Две станции метро планируется ввести в Петербурге в 2025 году
30 октября, 11:32
Губернатор осмотрел остановки общественного транспорта и благоустроенную территорию у наземных вестибюлей, кассовый зал, наклонный ход и платформы станции метро. Он дал разрешение на запуск объекта и доехал на первом поезде от "Горного института" до станции "Спасская".
Беглов поздравил жителей Василеостровского района, преподавателей и студентов Горного университета, а также поблагодарил коллектив "Метростроя Северной Столицы" за работу.
В открытии первой за пять лет новой станции метро "Горный институт" также приняли участие председатель законодательного собрания города Александр Бельский и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.
"Горный институт" - станция Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Она является одной из самых глубоких станций петербургского метро – некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. Она станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове.
© РИА Новости / Артем ПряхинОткрытие новой станции метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге
Открытие новой станции метро Горный институт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Артем Пряхин
Открытие новой станции метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге
Общая протяженность участка линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Горный институт" составляет более 3,6 километра. Строительство этого участка стартовало в 2014 году. Новый участок метрополитена включает в себя также станцию "Театральная", которая пока не открылась.
Тематика оформления станции метро "Горный институт" посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. В оформлении пешеходной галереи, подземного вестибюля и самой станции использованы натуральные материалы отечественного производства: гранит, мрамор, габбро-диабаз.
Архитектурно-художественное оформление станции включает в себя мозаичные панно, выполненные во флорентийской технике, в центральном зале: композиция на тему горнодобывающей промышленности и природных богатств Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также пейзаж с видом на главное здание Горного университета. Еще два панно, выполненные в виде абстрактных композиций, тоже посвящены тематике горнодобывающей промышленности. В вестибюле станции смонтированы еще два декоративных панно – чеканное медное над эскалаторами и мозаичное – в кассовом зале.
Станция метро Горьковская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери
24 ноября, 19:08
 
Санкт-ПетербургВасильевский островАлександр БегловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала