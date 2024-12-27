https://ria.ru/20241227/ntv-1990423075.html

"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря

"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря - РИА Новости, 27.12.2024

"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря

31 декабря в 21:00 в эфир НТВ выйдет специальный выпуск главного шоу страны "Маска" – "Новогодняя Маска" (12+). Зрителей ждут яркие номера масок прошлых... РИА Новости, 27.12.2024

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31 декабря в 21:00 в эфир НТВ выйдет специальный выпуск главного шоу страны "Маска" – "Новогодняя Маска" (12+). Зрителей ждут яркие номера масок прошлых сезонов, бессменных членов жюри и ведущего и четырех абсолютно новых героев, сообщает телекомпания.В этом выпуске будут представлены четыре новые маски, которые были эксклюзивно созданы для новогоднего выпуска. Кресла судей по традиции займут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, а к роли ведущего вновь вернется Вячеслав Макаров.Кроме того, в выпуске примут участие все финалисты юбилейного сезона проекта: Ани Лорак вновь примерит образ Кота, Люся Чеботина наденет костюм Бабочки, а Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа перевоплотятся в Змея Горыныча. Кроме того, к новогоднему выпуску присоединятся и победители всех сезонов: Анатолий Цой, JONY, Ильдар Абдразаков, Сергей Лазарев, Дима Билан и Севиль.Новые маски на шоуВ новогоднем выпуске на сцену выйдут совершенно новые маски: Салат оливье, Новогодняя звезда, Королевская змея и Зимняя сказка.Для изготовления масок используются всевозможные материалы: атлас, шелк, бархат, ткани с люрексом и глиттером, а также другие виды тканей, с принтами и без. Для Новогодней звезды были использованы особенные пайетки, создающие красивый, объемный, мерцающий рисунок. Самые тяжелые маски этого новогоднего выпуска — Салат оливье и Зимняя сказка. К примеру, декор для Зимней сказки размещен на специальном каркасном рюкзаке, чтобы равномерно распределить вес по спине артиста.Ностальгия по предыдущим сезонам"Я очень люблю Новый год. Это время волшебства, когда в воздухе царит магия. А еще это семейный праздник, поэтому я буду отмечать его с родными. Не знаю, в какой стране или в каком городе, главное, что мы будем вместе в этот день. В маске Крокодила я выступал еще во втором сезоне шоу, но с удовольствием принял бы участие в проекте снова, потому что он навсегда у меня в сердце", – сказал певец JONY, победивший во втором сезоне шоу в образе крокодила.Он отметил, что на сцене "Новогодней Маски" почувствовал сильную ностальгию и поздравил зрителей НТВ с наступающим Новым годом, пожелав больших успехов и достижений."Благодаря "Новогодней Маске" получилось классное продолжение истории Льва. Пока проект существует и люди его любят и смотрят, Лев всегда будет в наших сердцах. Возвращаясь сюда, я погружаюсь в ностальгию, но грустно, что я уже не испытываю того трепета, который был раньше. Надеюсь, зрителям понравится номер, который мы подготовили для новогоднего выпуска с, наверное, главной песней Льва "Позови меня с собой", – рассказал певец Анатолий Цой, ставший самым первым победителем шоу.По его словам, люди продолжают слушать и скачивать этот кавер. Недавно певец получил за него платиновый диск за 14 миллионов скачиваний. Цой считает, что эта версия песни стала успешной именно благодаря шоу "Маска".Много веселья и неожиданные сюрпризыВ "Новогодней Маске", конечно же, будет много веселья и неожиданных сюрпризов. "Я испытываю невероятные эмоции от выступлений наших артистов, отгадать, кто скрывается за новыми масками, очень сложно. Это удивительно, как знаменитости мастерски умеют перевоплощаться. Я предлагаю всем зрителям в новогоднюю ночь самим убедиться, насколько этот спецвыпуск будет увлекательным времяпрепровождением для всей семьи", – сказал юморист Андрей Аверин, выступавший вместе с Зурабом Матуа и Дмитрием Сорокиным в маске Змея Горыныча.Певица Ани Лорак добавила, что каждое выступление ее Кота в пятом сезоне шоу "Маска" очень ценно."А уж танцевальные номера давались мне особенно нелегко. Пересматривая эфиры, я вижу, как прекрасно двигался Котик, и не понимаю, как я это делала. Во время репетиции своего номера для "Новогодней Маски" я поняла, что позабыла это чувство, когда на тебя надет 30-килограммовый костюм, в нем жарко, он объемный. Участие в "Маске" – это большой вызов для любого артиста, но те, кто прошли через нее, стали еще сильнее", – вспоминает певица.Она также поздравила зрителей НТВ с наступающим Новым годом и пожелала, чтобы все мечты и желания сбывались. Певица Люся Чеботина отметила, что благодаря "Новогодней Маске" зрители совершенно точно зарядятся новогодним настроением."На самом деле шоу "Маска" в любое время года – праздник! Я его чувствовала даже когда весной участвовала в пятом сезоне. На мой взгляд, это из-за того, что проект очень яркий, насыщен классными шутками, песнями и танцами. Я настолько сроднилась с Бабочкой, что будто и не заканчивала выступать на проекте. Однако, вновь надев костюм, я поняла, что очень сильно похудела, когда участвовала в проекте, потому что сейчас, к сожалению, он стал мне маловат", – сказала Чеботина.Любимые герои и звездные судьиПриготовили яркие новогодние номера и члены жюри проекта."Для "Новогодней Маски" я подготовила два ярких и красочных номера на две свои сольные песни. Дорогих зрителей телеканала НТВ хочу поздравить с наступающим Новым годом и, конечно, пожелать оставаться детьми в душе как можно дольше, потому что это делает нашу жизнь яркой, непосредственной, наполненной положительными эмоциями. Что бы ни происходило – верьте в чудеса, и они обязательно случатся", – сказала певица Валерия.Телеведущая и певица Регина Тодоренко тоже выйдет на сцену в праздничном выпуске шоу: по доброй традиции она подготовила яркий дуэт с еще одним членом жюри – Тимуром Родригезом."Искренне желаю всем включить именно канал НТВ, чтобы посмотреть, как здесь может быть хорошо. Мы делимся настроением со всеми зрителями. Поэтому обязательно 31 декабря присоединяйтесь к нам и смотрите "Новогоднюю Маску!" – подчеркнула Тодоренко.Певец Филипп Киркоров добавил, что очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд."Зрителей и нас, членов жюри, вновь будут удивлять артисты, выходящие на легендарную сцену этого уже культового, самого любимого развлекательного шоу "Маска" на канале НТВ. Я очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд. Надеюсь, что он будет идти еще много-много лет. У меня замечательные коллеги: Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Но самое главное и интересное — кто будет скрываться под масками: удивлять, очаровывать, восхищать. Наверное, залог успеха этого шоу в том, что мы не знаем, кто находится под масками, кто так искусно меняет свой голос и движения. Так и в новогоднем выпуске мы вновь встретимся с теми, кто уже прошел этот интересный путь, и с новыми, красивыми, новогодними масками", – сказал певец.Филигранное перевоплощение артистовПоздравит зрителей с Новым годом ярким выступлением и ведущий проекта Вячеслав Макаров. "За эти годы через шоу "Маска" прошло огромное количество звезд. Проект модернизируется, становится ярче, интереснее, масштабнее. А сами артисты настолько филигранно научились скрываться, что сложно узнать даже коллег, с которыми я тесно общаюсь за сценой! Например, мне очень запомнился момент, когда раскрыли Енота, и под маской оказалась Севиль. Мы неоднократно виделись с ней на протяжении сезона, и она никак себя не выдала", – поделился ведущий.Кроме новогоднего выпуска шоу "Маска", НТВ покажет специальный выпуск шоу "Звезды" (16+), новогодний "Квартирник" – "Опять 25" (16+), а также новогоднюю комедию "Папаши" (16+) с главными героями франшиз канала.Реклама, АО "телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP5VekX46d

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нтв (телеканал), тимур родригез, регина тодоренко, валерия (алла перфилова), кино, сериалы, культура