Рейтинг@Mail.ru
"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/ntv-1990423075.html
"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря
"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря - РИА Новости, 27.12.2024
"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря
31 декабря в 21:00 в эфир НТВ выйдет специальный выпуск главного шоу страны "Маска" – "Новогодняя Маска" (12+). Зрителей ждут яркие номера масок прошлых... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:00:00+03:00
2024-12-27T10:00:00+03:00
нтв (телеканал)
тимур родригез
регина тодоренко
валерия (алла перфилова)
кино
сериалы
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990417592_0:215:3070:1942_1920x0_80_0_0_85ab2a73d92c550331241414951b6d6d.jpg
31 декабря в 21:00 в эфир НТВ выйдет специальный выпуск главного шоу страны "Маска" – "Новогодняя Маска" (12+). Зрителей ждут яркие номера масок прошлых сезонов, бессменных членов жюри и ведущего и четырех абсолютно новых героев, сообщает телекомпания.В этом выпуске будут представлены четыре новые маски, которые были эксклюзивно созданы для новогоднего выпуска. Кресла судей по традиции займут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, а к роли ведущего вновь вернется Вячеслав Макаров.Кроме того, в выпуске примут участие все финалисты юбилейного сезона проекта: Ани Лорак вновь примерит образ Кота, Люся Чеботина наденет костюм Бабочки, а Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа перевоплотятся в Змея Горыныча. Кроме того, к новогоднему выпуску присоединятся и победители всех сезонов: Анатолий Цой, JONY, Ильдар Абдразаков, Сергей Лазарев, Дима Билан и Севиль.Новые маски на шоуВ новогоднем выпуске на сцену выйдут совершенно новые маски: Салат оливье, Новогодняя звезда, Королевская змея и Зимняя сказка.Для изготовления масок используются всевозможные материалы: атлас, шелк, бархат, ткани с люрексом и глиттером, а также другие виды тканей, с принтами и без. Для Новогодней звезды были использованы особенные пайетки, создающие красивый, объемный, мерцающий рисунок. Самые тяжелые маски этого новогоднего выпуска — Салат оливье и Зимняя сказка. К примеру, декор для Зимней сказки размещен на специальном каркасном рюкзаке, чтобы равномерно распределить вес по спине артиста.Ностальгия по предыдущим сезонам"Я очень люблю Новый год. Это время волшебства, когда в воздухе царит магия. А еще это семейный праздник, поэтому я буду отмечать его с родными. Не знаю, в какой стране или в каком городе, главное, что мы будем вместе в этот день. В маске Крокодила я выступал еще во втором сезоне шоу, но с удовольствием принял бы участие в проекте снова, потому что он навсегда у меня в сердце", – сказал певец JONY, победивший во втором сезоне шоу в образе крокодила.Он отметил, что на сцене "Новогодней Маски" почувствовал сильную ностальгию и поздравил зрителей НТВ с наступающим Новым годом, пожелав больших успехов и достижений."Благодаря "Новогодней Маске" получилось классное продолжение истории Льва. Пока проект существует и люди его любят и смотрят, Лев всегда будет в наших сердцах. Возвращаясь сюда, я погружаюсь в ностальгию, но грустно, что я уже не испытываю того трепета, который был раньше. Надеюсь, зрителям понравится номер, который мы подготовили для новогоднего выпуска с, наверное, главной песней Льва "Позови меня с собой", – рассказал певец Анатолий Цой, ставший самым первым победителем шоу.По его словам, люди продолжают слушать и скачивать этот кавер. Недавно певец получил за него платиновый диск за 14 миллионов скачиваний. Цой считает, что эта версия песни стала успешной именно благодаря шоу "Маска".Много веселья и неожиданные сюрпризыВ "Новогодней Маске", конечно же, будет много веселья и неожиданных сюрпризов. "Я испытываю невероятные эмоции от выступлений наших артистов, отгадать, кто скрывается за новыми масками, очень сложно. Это удивительно, как знаменитости мастерски умеют перевоплощаться. Я предлагаю всем зрителям в новогоднюю ночь самим убедиться, насколько этот спецвыпуск будет увлекательным времяпрепровождением для всей семьи", – сказал юморист Андрей Аверин, выступавший вместе с Зурабом Матуа и Дмитрием Сорокиным в маске Змея Горыныча.Певица Ани Лорак добавила, что каждое выступление ее Кота в пятом сезоне шоу "Маска" очень ценно."А уж танцевальные номера давались мне особенно нелегко. Пересматривая эфиры, я вижу, как прекрасно двигался Котик, и не понимаю, как я это делала. Во время репетиции своего номера для "Новогодней Маски" я поняла, что позабыла это чувство, когда на тебя надет 30-килограммовый костюм, в нем жарко, он объемный. Участие в "Маске" – это большой вызов для любого артиста, но те, кто прошли через нее, стали еще сильнее", – вспоминает певица.Она также поздравила зрителей НТВ с наступающим Новым годом и пожелала, чтобы все мечты и желания сбывались. Певица Люся Чеботина отметила, что благодаря "Новогодней Маске" зрители совершенно точно зарядятся новогодним настроением."На самом деле шоу "Маска" в любое время года – праздник! Я его чувствовала даже когда весной участвовала в пятом сезоне. На мой взгляд, это из-за того, что проект очень яркий, насыщен классными шутками, песнями и танцами. Я настолько сроднилась с Бабочкой, что будто и не заканчивала выступать на проекте. Однако, вновь надев костюм, я поняла, что очень сильно похудела, когда участвовала в проекте, потому что сейчас, к сожалению, он стал мне маловат", – сказала Чеботина.Любимые герои и звездные судьиПриготовили яркие новогодние номера и члены жюри проекта."Для "Новогодней Маски" я подготовила два ярких и красочных номера на две свои сольные песни. Дорогих зрителей телеканала НТВ хочу поздравить с наступающим Новым годом и, конечно, пожелать оставаться детьми в душе как можно дольше, потому что это делает нашу жизнь яркой, непосредственной, наполненной положительными эмоциями. Что бы ни происходило – верьте в чудеса, и они обязательно случатся", – сказала певица Валерия.Телеведущая и певица Регина Тодоренко тоже выйдет на сцену в праздничном выпуске шоу: по доброй традиции она подготовила яркий дуэт с еще одним членом жюри – Тимуром Родригезом."Искренне желаю всем включить именно канал НТВ, чтобы посмотреть, как здесь может быть хорошо. Мы делимся настроением со всеми зрителями. Поэтому обязательно 31 декабря присоединяйтесь к нам и смотрите "Новогоднюю Маску!" – подчеркнула Тодоренко.Певец Филипп Киркоров добавил, что очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд."Зрителей и нас, членов жюри, вновь будут удивлять артисты, выходящие на легендарную сцену этого уже культового, самого любимого развлекательного шоу "Маска" на канале НТВ. Я очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд. Надеюсь, что он будет идти еще много-много лет. У меня замечательные коллеги: Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Но самое главное и интересное — кто будет скрываться под масками: удивлять, очаровывать, восхищать. Наверное, залог успеха этого шоу в том, что мы не знаем, кто находится под масками, кто так искусно меняет свой голос и движения. Так и в новогоднем выпуске мы вновь встретимся с теми, кто уже прошел этот интересный путь, и с новыми, красивыми, новогодними масками", – сказал певец.Филигранное перевоплощение артистовПоздравит зрителей с Новым годом ярким выступлением и ведущий проекта Вячеслав Макаров. "За эти годы через шоу "Маска" прошло огромное количество звезд. Проект модернизируется, становится ярче, интереснее, масштабнее. А сами артисты настолько филигранно научились скрываться, что сложно узнать даже коллег, с которыми я тесно общаюсь за сценой! Например, мне очень запомнился момент, когда раскрыли Енота, и под маской оказалась Севиль. Мы неоднократно виделись с ней на протяжении сезона, и она никак себя не выдала", – поделился ведущий.Кроме новогоднего выпуска шоу "Маска", НТВ покажет специальный выпуск шоу "Звезды" (16+), новогодний "Квартирник" – "Опять 25" (16+), а также новогоднюю комедию "Папаши" (16+) с главными героями франшиз канала.Реклама, АО "телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP5VekX46d
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990417592_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_64f866691a6263aa38b3723c09a04252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нтв (телеканал), тимур родригез, регина тодоренко, валерия (алла перфилова), кино, сериалы, культура
НТВ (телеканал), Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия (Алла Перфилова), кино, сериалы, Культура

"Новогодняя Маска" выйдет в эфир НТВ 31 декабря

© Фото : Пресс-служба НТВНовогодняя Маска - 2025
Новогодняя Маска - 2025 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Пресс-служба НТВ
Новогодняя Маска - 2025
Читать ria.ru в
Дзен
31 декабря в 21:00 в эфир НТВ выйдет специальный выпуск главного шоу страны "Маска" – "Новогодняя Маска" (12+). Зрителей ждут яркие номера масок прошлых сезонов, бессменных членов жюри и ведущего и четырех абсолютно новых героев, сообщает телекомпания.
В этом выпуске будут представлены четыре новые маски, которые были эксклюзивно созданы для новогоднего выпуска. Кресла судей по традиции займут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, а к роли ведущего вновь вернется Вячеслав Макаров.
Кроме того, в выпуске примут участие все финалисты юбилейного сезона проекта: Ани Лорак вновь примерит образ Кота, Люся Чеботина наденет костюм Бабочки, а Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа перевоплотятся в Змея Горыныча. Кроме того, к новогоднему выпуску присоединятся и победители всех сезонов: Анатолий Цой, JONY, Ильдар Абдразаков, Сергей Лазарев, Дима Билан и Севиль.
© Фото : Пресс-служба НТВНовогодняя Маска - 2025
Новогодняя Маска - 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба НТВ
Новогодняя Маска - 2025
Новые маски на шоу
В новогоднем выпуске на сцену выйдут совершенно новые маски: Салат оливье, Новогодняя звезда, Королевская змея и Зимняя сказка.
Для изготовления масок используются всевозможные материалы: атлас, шелк, бархат, ткани с люрексом и глиттером, а также другие виды тканей, с принтами и без. Для Новогодней звезды были использованы особенные пайетки, создающие красивый, объемный, мерцающий рисунок. Самые тяжелые маски этого новогоднего выпуска — Салат оливье и Зимняя сказка. К примеру, декор для Зимней сказки размещен на специальном каркасном рюкзаке, чтобы равномерно распределить вес по спине артиста.
© Фото : Пресс-служба НТВНовогодняя Маска - 2025
Новогодняя Маска - 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба НТВ
Новогодняя Маска - 2025
Ностальгия по предыдущим сезонам
"Я очень люблю Новый год. Это время волшебства, когда в воздухе царит магия. А еще это семейный праздник, поэтому я буду отмечать его с родными. Не знаю, в какой стране или в каком городе, главное, что мы будем вместе в этот день. В маске Крокодила я выступал еще во втором сезоне шоу, но с удовольствием принял бы участие в проекте снова, потому что он навсегда у меня в сердце", – сказал певец JONY, победивший во втором сезоне шоу в образе крокодила.
Он отметил, что на сцене "Новогодней Маски" почувствовал сильную ностальгию и поздравил зрителей НТВ с наступающим Новым годом, пожелав больших успехов и достижений.
"Благодаря "Новогодней Маске" получилось классное продолжение истории Льва. Пока проект существует и люди его любят и смотрят, Лев всегда будет в наших сердцах. Возвращаясь сюда, я погружаюсь в ностальгию, но грустно, что я уже не испытываю того трепета, который был раньше. Надеюсь, зрителям понравится номер, который мы подготовили для новогоднего выпуска с, наверное, главной песней Льва "Позови меня с собой", – рассказал певец Анатолий Цой, ставший самым первым победителем шоу.
По его словам, люди продолжают слушать и скачивать этот кавер. Недавно певец получил за него платиновый диск за 14 миллионов скачиваний. Цой считает, что эта версия песни стала успешной именно благодаря шоу "Маска".
© Фото : Пресс-служба НТВНовогодняя Маска - 2025
Новогодняя Маска - 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба НТВ
Новогодняя Маска - 2025
Много веселья и неожиданные сюрпризы
В "Новогодней Маске", конечно же, будет много веселья и неожиданных сюрпризов. "Я испытываю невероятные эмоции от выступлений наших артистов, отгадать, кто скрывается за новыми масками, очень сложно. Это удивительно, как знаменитости мастерски умеют перевоплощаться. Я предлагаю всем зрителям в новогоднюю ночь самим убедиться, насколько этот спецвыпуск будет увлекательным времяпрепровождением для всей семьи", – сказал юморист Андрей Аверин, выступавший вместе с Зурабом Матуа и Дмитрием Сорокиным в маске Змея Горыныча.
Певица Ани Лорак добавила, что каждое выступление ее Кота в пятом сезоне шоу "Маска" очень ценно.
"А уж танцевальные номера давались мне особенно нелегко. Пересматривая эфиры, я вижу, как прекрасно двигался Котик, и не понимаю, как я это делала. Во время репетиции своего номера для "Новогодней Маски" я поняла, что позабыла это чувство, когда на тебя надет 30-килограммовый костюм, в нем жарко, он объемный. Участие в "Маске" – это большой вызов для любого артиста, но те, кто прошли через нее, стали еще сильнее", – вспоминает певица.
Она также поздравила зрителей НТВ с наступающим Новым годом и пожелала, чтобы все мечты и желания сбывались. Певица Люся Чеботина отметила, что благодаря "Новогодней Маске" зрители совершенно точно зарядятся новогодним настроением.
"На самом деле шоу "Маска" в любое время года – праздник! Я его чувствовала даже когда весной участвовала в пятом сезоне. На мой взгляд, это из-за того, что проект очень яркий, насыщен классными шутками, песнями и танцами. Я настолько сроднилась с Бабочкой, что будто и не заканчивала выступать на проекте. Однако, вновь надев костюм, я поняла, что очень сильно похудела, когда участвовала в проекте, потому что сейчас, к сожалению, он стал мне маловат", – сказала Чеботина.
© Фото : Пресс-служба НТВНовогодняя Маска - 2025
Новогодняя Маска - 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба НТВ
Новогодняя Маска - 2025
Любимые герои и звездные судьи
Приготовили яркие новогодние номера и члены жюри проекта.
"Для "Новогодней Маски" я подготовила два ярких и красочных номера на две свои сольные песни. Дорогих зрителей телеканала НТВ хочу поздравить с наступающим Новым годом и, конечно, пожелать оставаться детьми в душе как можно дольше, потому что это делает нашу жизнь яркой, непосредственной, наполненной положительными эмоциями. Что бы ни происходило – верьте в чудеса, и они обязательно случатся", – сказала певица Валерия.
Телеведущая и певица Регина Тодоренко тоже выйдет на сцену в праздничном выпуске шоу: по доброй традиции она подготовила яркий дуэт с еще одним членом жюри – Тимуром Родригезом.
"Искренне желаю всем включить именно канал НТВ, чтобы посмотреть, как здесь может быть хорошо. Мы делимся настроением со всеми зрителями. Поэтому обязательно 31 декабря присоединяйтесь к нам и смотрите "Новогоднюю Маску!" – подчеркнула Тодоренко.
Певец Филипп Киркоров добавил, что очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд.
"Зрителей и нас, членов жюри, вновь будут удивлять артисты, выходящие на легендарную сцену этого уже культового, самого любимого развлекательного шоу "Маска" на канале НТВ. Я очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд. Надеюсь, что он будет идти еще много-много лет. У меня замечательные коллеги: Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Но самое главное и интересное — кто будет скрываться под масками: удивлять, очаровывать, восхищать. Наверное, залог успеха этого шоу в том, что мы не знаем, кто находится под масками, кто так искусно меняет свой голос и движения. Так и в новогоднем выпуске мы вновь встретимся с теми, кто уже прошел этот интересный путь, и с новыми, красивыми, новогодними масками", – сказал певец.
© Фото : Пресс-служба НТВНовогодняя Маска - 2025
Новогодняя Маска - 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба НТВ
Новогодняя Маска - 2025
Филигранное перевоплощение артистов
Поздравит зрителей с Новым годом ярким выступлением и ведущий проекта Вячеслав Макаров. "За эти годы через шоу "Маска" прошло огромное количество звезд. Проект модернизируется, становится ярче, интереснее, масштабнее. А сами артисты настолько филигранно научились скрываться, что сложно узнать даже коллег, с которыми я тесно общаюсь за сценой! Например, мне очень запомнился момент, когда раскрыли Енота, и под маской оказалась Севиль. Мы неоднократно виделись с ней на протяжении сезона, и она никак себя не выдала", – поделился ведущий.
Кроме новогоднего выпуска шоу "Маска", НТВ покажет специальный выпуск шоу "Звезды" (16+), новогодний "Квартирник" – "Опять 25" (16+), а также новогоднюю комедию "Папаши" (16+) с главными героями франшиз канала.
Реклама, АО "телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP5VekX46d
 
НТВ (телеканал)Тимур РодригезРегина ТодоренкоВалерия (Алла Перфилова)киносериалыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала