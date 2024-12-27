https://ria.ru/20241227/norvegiya-1991647526.html

Песков раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков

Песков раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков - РИА Новости, 27.12.2024

Песков раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случай с норвежским судном, которое отказалось спасать моряков с сухогруза "Урса Майор". РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:46:00+03:00

2024-12-27T12:46:00+03:00

2024-12-27T15:23:00+03:00

норвегия

в мире

средиземное море

дмитрий песков

крушение судна "урса майор"

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случай с норвежским судном, которое отказалось спасать моряков с сухогруза "Урса Майор"."Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", — сказал представитель Кремля журналистам.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 находилось неподалеку от места крушения "Урса Майор", но по неизвестной причине отказалось взять на борт моряков, когда они подошли к нему на спасательной шлюпке. В группе компаний отметили, что это грубейшее нарушение Международной конвенции о спасании от 1989 года.В результате экипаж российского сухогруза спасло испанское судно Salvamar Drago.Позже норвежская компания — владелец Oslo Carrier 3 заявила, что помощь российским морякам не оказали, поскольку к ним уже шло другое спасательное судно и Центр координации спасательных операций на море в Картахене приказал капитану не брать россиян на борт. При этом погода была хорошей и никому из экипажа "Урса Майор" не грозила опасность, добавил судовладелец."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.В "Оборонлогистике" утверждают, что причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 мск по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину в корпусе и резкий крен на правый борт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского. Четырнадцать спасенных членов экипажа доставили в Картахену, двое числятся пропавшими без вести. В операции участвовали несколько судов, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.

https://ria.ru/20241226/sudno-1991430973.html

https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html

норвегия

средиземное море

россия

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норвегия, в мире, средиземное море, дмитрий песков, крушение судна "урса майор", россия