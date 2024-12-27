В РПЦ посоветовали при покупке предметов роскоши подумать о нуждающихся
Митрополит посоветовал купить ботиночки нуждающимся вместо предметов роскоши
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Совершая в пост дорогостоящие покупки, нужно помнить о людях, которым не хватает средств на самое необходимое и стремиться помочь им, рассказал РИА Новости митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
Рождественский пост начался у православных 28 ноября, он завершится 6 января перед Рождеством Христовым.
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"Если ты идёшь покупать какой-то предмет роскоши, задумайся на одну минуту о том, что где-то есть человек, у которого сегодня нет денег, чтобы купить себе лекарства или обувь, которая не промокает. Купи ботиночки нуждающемуся. Радости от этого у тебя будет гораздо больше, чем от самого шикарного автомобиля или ювелирного украшения", - сказал митрополит.
Он подчеркнул, что доброе дело, сделанное ради Христа, делает человека счастливым.
Во время Рождественского поста мирянам рекомендуется воздерживаться от увеселений и скоромной еды - мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, - Никола Зимний (19 декабря).