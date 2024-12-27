https://ria.ru/20241227/mitropolit-1991589051.html

В РПЦ посоветовали при покупке предметов роскоши подумать о нуждающихся

В РПЦ посоветовали при покупке предметов роскоши подумать о нуждающихся - РИА Новости, 27.12.2024

В РПЦ посоветовали при покупке предметов роскоши подумать о нуждающихся

Совершая в пост дорогостоящие покупки, нужно помнить о людях, которым не хватает средств на самое необходимое и стремиться помочь им, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:24:00+03:00

2024-12-27T08:24:00+03:00

2024-12-27T08:24:00+03:00

религия

николай чудотворец

религия

русская православная церковь

россия

рождественский пост

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Совершая в пост дорогостоящие покупки, нужно помнить о людях, которым не хватает средств на самое необходимое и стремиться помочь им, рассказал РИА Новости митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Рождественский пост начался у православных 28 ноября, он завершится 6 января перед Рождеством Христовым. "Если ты идёшь покупать какой-то предмет роскоши, задумайся на одну минуту о том, что где-то есть человек, у которого сегодня нет денег, чтобы купить себе лекарства или обувь, которая не промокает. Купи ботиночки нуждающемуся. Радости от этого у тебя будет гораздо больше, чем от самого шикарного автомобиля или ювелирного украшения", - сказал митрополит. Он подчеркнул, что доброе дело, сделанное ради Христа, делает человека счастливым. Во время Рождественского поста мирянам рекомендуется воздерживаться от увеселений и скоромной еды - мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, - Никола Зимний (19 декабря).

https://ria.ru/20241227/post-1909431934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

николай чудотворец, религия, русская православная церковь, россия, рождественский пост