https://ria.ru/20241227/mir-1991676347.html

Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос

Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 27.12.2024

Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос

Почти половина (45%) украинцев считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:16:00+03:00

2024-12-27T14:16:00+03:00

2024-12-27T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти половина (45%) украинцев считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 2 по 17 декабря. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера, опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%. Социологи спросили украинцев, приближает ли победа Трампа на выборах в США или отдаляет мир на Украине. Почти половина опрошенных (45%) придерживаются мнения, что его победа приближает мир. О том, что мир на Украине, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% опрошенных, остальные 40% респондентов либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте КМИС, 23% граждан Украины считают, что мирное соглашение будет "преимущественно или полностью справедливым" для Украины, 31% респондентов ответили, что мир будет "преимущественно или полностью несправедливым". Еще 29% украинцев считают, при заключении соглашения будет и выполнены и требования Украины и России. Остальные 17% опрошенных не смогли определиться со своим мнением. В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в прошлый четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер. Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241226/diplomatiya-1991352086.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982260872.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, кмис, нато, вооруженные силы украины