Рейтинг@Mail.ru
Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 27.12.2024 (обновлено: 14:31 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/mir-1991676347.html
Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос
Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 27.12.2024
Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос
Почти половина (45%) украинцев считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:16:00+03:00
2024-12-27T14:31:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
кмис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти половина (45%) украинцев считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 2 по 17 декабря. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера, опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%. Социологи спросили украинцев, приближает ли победа Трампа на выборах в США или отдаляет мир на Украине. Почти половина опрошенных (45%) придерживаются мнения, что его победа приближает мир. О том, что мир на Украине, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% опрошенных, остальные 40% респондентов либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте КМИС, 23% граждан Украины считают, что мирное соглашение будет "преимущественно или полностью справедливым" для Украины, 31% респондентов ответили, что мир будет "преимущественно или полностью несправедливым". Еще 29% украинцев считают, при заключении соглашения будет и выполнены и требования Украины и России. Остальные 17% опрошенных не смогли определиться со своим мнением. В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в прошлый четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер. Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241226/diplomatiya-1991352086.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982260872.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, кмис, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, КМИС, НАТО, Вооруженные силы Украины
Почти 50% украинцев верят в наступление мира при Трампе, показал опрос

КМИС: 45% украинцев считают, что победа Трампа приблизит мир на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти половина (45%) украинцев считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 2 по 17 декабря. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера, опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Американский экс-дипломат оценил обещание Трампа решить конфликт на Украине
Вчера, 03:31
Социологи спросили украинцев, приближает ли победа Трампа на выборах в США или отдаляет мир на Украине. Почти половина опрошенных (45%) придерживаются мнения, что его победа приближает мир. О том, что мир на Украине, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% опрошенных, остальные 40% респондентов либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте КМИС, 23% граждан Украины считают, что мирное соглашение будет "преимущественно или полностью справедливым" для Украины, 31% респондентов ответили, что мир будет "преимущественно или полностью несправедливым". Еще 29% украинцев считают, при заключении соглашения будет и выполнены и требования Украины и России. Остальные 17% опрошенных не смогли определиться со своим мнением.
В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США
7 ноября, 06:24
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в прошлый четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер.
Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Киеве считают, что Украина откажется от территорий ради мира
6 ноября, 17:12
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковКМИСНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала