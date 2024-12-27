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Россия подвергла критике украинский проект резолюции совета МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2024
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12:48 27.12.2024 (обновлено: 17:26 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/magate-1991648149.html
Россия подвергла критике украинский проект резолюции совета МАГАТЭ
Россия подвергла критике украинский проект резолюции совета МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2024
Россия подвергла критике украинский проект резолюции совета МАГАТЭ
Москва подвергла украинский проект резолюции совета МАГАТЭ аргументированной критике, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:48:00+03:00
2024-12-27T17:26:00+03:00
в мире
украина
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магатэ
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Москва подвергла украинский проект резолюции совета МАГАТЭ аргументированной критике, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Украина 12 декабря созвала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывала на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета. "Мы подвергли украинский проект резолюции аргументированной критике. Здесь есть два аспекта. Первый заключается в том, что, вопреки утверждениям Киева и его западных покровителей, внешнее энергоснабжение на атомных электростанциях имеет лишь некоторое, но далеко не определяющее значение с точки зрения обеспечения ядерной безопасности. Разработанные в МАГАТЭ стандарты ядерной безопасности либо вообще не упоминают внешнее энергоснабжение, либо отводят ему явно второстепенную роль", - отметил Ульянов. По его словам, "в свое время МАГАТЭ вместе с профильными специалистами Организации экономического сотрудничества и развития разработали международную шкалу ядерных событий". "В ней содержится классификация неполадок на АЭС с первого по седьмой уровень опасности в зависимости от того, сколь значительными могут быть негативные последствия в случае того или иного инцидента. Так вот, в соответствии с этой шкалой прекращение внешнего энергоснабжения даже на протяжении пяти дней оценивается как нулевой уровень угрозы. То есть продвигавшаяся на сессии Украиной и западниками линия была основана на гипертрофированных оценках рисков и носила ярко выраженный политический характер", - пояснил дипломат. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова &gt;&gt;
https://ria.ru/20241227/kiev-1991638390.html
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в мире, украина, киев, москва, михаил ульянов (дипломат), магатэ, россия
В мире, Украина, Киев, Москва, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Россия
Россия подвергла критике украинский проект резолюции совета МАГАТЭ

Постпред Ульянов: Москва подвергла украинский проект резолюции МАГАТЭ критике

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Москва подвергла украинский проект резолюции совета МАГАТЭ аргументированной критике, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Украина 12 декабря созвала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывала на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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"Мы подвергли украинский проект резолюции аргументированной критике. Здесь есть два аспекта. Первый заключается в том, что, вопреки утверждениям Киева и его западных покровителей, внешнее энергоснабжение на атомных электростанциях имеет лишь некоторое, но далеко не определяющее значение с точки зрения обеспечения ядерной безопасности. Разработанные в МАГАТЭ стандарты ядерной безопасности либо вообще не упоминают внешнее энергоснабжение, либо отводят ему явно второстепенную роль", - отметил Ульянов.
По его словам, "в свое время МАГАТЭ вместе с профильными специалистами Организации экономического сотрудничества и развития разработали международную шкалу ядерных событий".
"В ней содержится классификация неполадок на АЭС с первого по седьмой уровень опасности в зависимости от того, сколь значительными могут быть негативные последствия в случае того или иного инцидента. Так вот, в соответствии с этой шкалой прекращение внешнего энергоснабжения даже на протяжении пяти дней оценивается как нулевой уровень угрозы. То есть продвигавшаяся на сессии Украиной и западниками линия была основана на гипертрофированных оценках рисков и носила ярко выраженный политический характер", - пояснил дипломат.
Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>
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МИД прокомментировал принятие в МАГАТЭ резолюцию Украины
13 декабря, 19:52
 
В миреУкраинаКиевМоскваМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭРоссия
 
 
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