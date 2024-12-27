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Постпред в Вене допустил проезд экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию
Постпред в Вене допустил проезд экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию - РИА Новости, 27.12.2024
Постпред в Вене допустил проезд экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию
Если Киев будет угрожать безопасности работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то придется рассмотреть вариант с посещением Запорожской... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:14:00+03:00
2024-12-27T09:14:00+03:00
2024-12-27T17:27:00+03:00
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ВЕНА, 27 дек — РИА Новости. Если Киев будет угрожать безопасности работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то придется рассмотреть вариант с посещением Запорожской АЭС (ЗАЭС) через территорию России, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Добраться до Запорожской АЭС можно либо по украинской, а затем по российской территории, как это происходит сейчас, либо только по территории России. Если развитие событий покажет, что Киев взял курс на создание угроз безопасности при передвижении сотрудников МАГАТЭ по нынешнему маршруту, то, видимо, придется подумать об альтернативных вариантах", - сказал Ульянов. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>
https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, запорожская область
В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область
Постпред в Вене допустил проезд экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию
Ульянов: Москва может изучить вариант проезда миссии МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию