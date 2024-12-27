https://ria.ru/20241227/magate-1991591501.html

Постпред в Вене допустил проезд экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию

Постпред в Вене допустил проезд экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию - РИА Новости, 27.12.2024

Постпред в Вене допустил проезд экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию

Если Киев будет угрожать безопасности работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то придется рассмотреть вариант с посещением Запорожской... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:14:00+03:00

2024-12-27T09:14:00+03:00

2024-12-27T17:27:00+03:00

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ВЕНА, 27 дек — РИА Новости. Если Киев будет угрожать безопасности работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то придется рассмотреть вариант с посещением Запорожской АЭС (ЗАЭС) через территорию России, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Добраться до Запорожской АЭС можно либо по украинской, а затем по российской территории, как это происходит сейчас, либо только по территории России. Если развитие событий покажет, что Киев взял курс на создание угроз безопасности при передвижении сотрудников МАГАТЭ по нынешнему маршруту, то, видимо, придется подумать об альтернативных вариантах", - сказал Ульянов. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>

https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, запорожская область