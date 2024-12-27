https://ria.ru/20241227/koreya-1991617267.html

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и. о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и. о. президента - РИА Новости, 27.12.2024

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и. о. президента

Парламент Южной Кореи поддержал предложение об импичменте исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су, следует из трансляции, которая велась РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:43:00+03:00

2024-12-27T10:43:00+03:00

2024-12-27T13:16:00+03:00

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СЕУЛ, 27 дек — РИА Новости. Парламент Южной Кореи поддержал предложение об импичменте исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су, следует из трансляции, которая велась на сайте палаты."Предложение об импичменте премьер-министра было принято 192 голосами", — заявил спикер У Вон Сик.Всего в контролируемом оппозицией парламенте Южной Кореи 300 депутатов. Правящая партия "Гражданская сила", которая решила выступить против импичмента премьера, бойкотировала голосование.В ходатайстве об импичменте Объединенная демократическая партия назвала пять причин для отстранения Хан Док Су от должности. Среди них: отказ назначать выбранных парламентом кандидатов на должности судей Конституционного суда, уклонение от назначения спецпрокурора для расследования дел против президента Юн Сок Ёля и первой леди Ким Гон Хи, и "сговор, попустительство и пособничество" при введении чрезвычайного положения.Это первый случай в истории Южной Кореи, когда премьер-министр, исполняющий обязанности президента после объявления тому импичмента, также подвергается импичменту и временно отстраняется от должности.Новым исполняющим обязанности президента стал министр финансов и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок.Вопрос по процедуреПеред голосованием У Вон Сик разъяснил, что для импичмента премьер-министра требуется только большинство из 300 депутатов, то есть 151 голос, — в отличие от импичмента президента, где нужна поддержка двух третей состава палаты, или 200 голосов.При этом, по информации агентства Рёнхап, среди депутатов сохраняются разногласия по поводу правомерности голосования. Партия "Гражданская сила" настаивает, что для импичмента исполняющего обязанности президента также требуется большинство в две трети голосов, и намерена оспаривать законность процесса. Она планирует подать ходатайство о приостановке решения и заявление о конфликте полномочий в Конституционный суд.Конституционный суд обязан вынести решение о законности импичмента в течение 180 дней.Политический кризис в Южной КорееПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение.

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https://ria.ru/20241216/renkhap-1989355686.html

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, обстановка в южной корее