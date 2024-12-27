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СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.12.2024
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12:38 27.12.2024 (обновлено: 14:06 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kitay-1991643297.html
СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина
СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.12.2024
СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране, пишет AP. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:38:00+03:00
2024-12-27T14:06:00+03:00
в мире
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране, пишет AP. &quot;Он приказал местным властям предотвращать в будущем “экстремальные случаи”, — говорится в публикации.В статье отмечается, что местные чиновники поспешили выразить готовность рассматривать любые личные конфликты, которые могут привести к агрессии, такие как семейные проблемы или споры о наследстве.На этой неделе суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в толпу перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине ноября. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но его остановили прохожие. В результате травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что он совершил преступление из-за финансовых проблем и конфликта в семье. Кроме того, в ноябре при наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной такого поведения могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.
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в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина

AP: Си Цзиньпин приказал властям остановить волну массовых убийств в Китае

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране, пишет AP.
«

"Он приказал местным властям предотвращать в будущем “экстремальные случаи”, — говорится в публикации.

В статье отмечается, что местные чиновники поспешили выразить готовность рассматривать любые личные конфликты, которые могут привести к агрессии, такие как семейные проблемы или споры о наследстве.

На этой неделе суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в толпу перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине ноября. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но его остановили прохожие. В результате травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что он совершил преступление из-за финансовых проблем и конфликта в семье.

Кроме того, в ноябре при наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной такого поведения могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.
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12 ноября, 15:10
 
В миреКитайСи Цзиньпин
 
 
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