https://ria.ru/20241227/kitay-1991643297.html

СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина

СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.12.2024

СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране, пишет AP. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране, пишет AP. "Он приказал местным властям предотвращать в будущем “экстремальные случаи”, — говорится в публикации.В статье отмечается, что местные чиновники поспешили выразить готовность рассматривать любые личные конфликты, которые могут привести к агрессии, такие как семейные проблемы или споры о наследстве.На этой неделе суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в толпу перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине ноября. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но его остановили прохожие. В результате травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что он совершил преступление из-за финансовых проблем и конфликта в семье. Кроме того, в ноябре при наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной такого поведения могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

https://ria.ru/20241112/chzhukhay-1983303250.html

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в мире, китай, си цзиньпин