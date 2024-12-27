СМИ узнали о важном приказе Си Цзиньпина
AP: Си Цзиньпин приказал властям остановить волну массовых убийств в Китае
Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране, пишет AP.
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"Он приказал местным властям предотвращать в будущем “экстремальные случаи”, — говорится в публикации.
В статье отмечается, что местные чиновники поспешили выразить готовность рассматривать любые личные конфликты, которые могут привести к агрессии, такие как семейные проблемы или споры о наследстве.
На этой неделе суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в толпу перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине ноября. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но его остановили прохожие. В результате травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что он совершил преступление из-за финансовых проблем и конфликта в семье.
Кроме того, в ноябре при наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной такого поведения могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.
На этой неделе суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в толпу перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине ноября. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но его остановили прохожие. В результате травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что он совершил преступление из-за финансовых проблем и конфликта в семье.
Кроме того, в ноябре при наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной такого поведения могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.