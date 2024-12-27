https://ria.ru/20241227/kitay-1991452203.html

Не боеголовками едиными: Китай тихо укрепил свои стратегические позиции

Не боеголовками едиными: Китай тихо укрепил свои стратегические позиции - РИА Новости, 27.12.2024

Не боеголовками едиными: Китай тихо укрепил свои стратегические позиции

Суть события даже не в том, что Китай в истекшем году добился сдвига (в свою пользу, понятно) по части глобальной расстановки сил в военно-стратегической сфере. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:00:00+03:00

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Суть события даже не в том, что Китай в истекшем году добился сдвига (в свою пользу, понятно) по части глобальной расстановки сил в военно-стратегической сфере. Суть в том, что США этот сдвиг уже признали, пытаются оценить и задуматься — а что делать.И речь тут не совсем и не только о ядерных боеголовках. Все заметили доклад Пентагона для конгресса США насчет шестисот ядерных боеголовок Пекина. А именно что Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, к 2030 году их численность превысит тысячу, и этот арсенал продолжит расти как минимум до 2035 года. У США арсенал оценивается более чем в пять тысяч боеголовок, готовых к употреблению или лежащих на складе, но паритета для неприемлемого ущерба Америке не нужно — того, что у Китая есть теперь, для нанесения такого ущерба более чем достаточно.Боеголовки — штука хорошая, но самое интересное не в них и не в их количестве. Есть достижения Пекина и иные, причем качественные. Здесь формулировки невиданно оживленной специализированной дискуссии такие: новая сверхдержава развернула свою триаду гиперзвукового оружия, включающую запуск с моря, воздуха и суши. Это беспилотники, аэростаты и ударное оружие нового поколения, вместе способные преодолеть противоракетную оборону США."Исследовательские" структуры конгресса и прочие аналитики разведки замечают (в открытых документах), что в Пентагоне нет согласия насчет того, как теперь быть — заняться массовым размещением средств доставки в Азии или сосредоточиться на новых видах вооружений. В конце концов, идет речь о войнах нового поколения, и тут все такое непонятное, но вкусное, вот только денег не напасешься…Дело в том, что по части новых видов вооружений у Пекина есть еще много интересного, например, "убийственная цепочка" . Речь о новшествах в сфере искусственного интеллекта, способных обезвредить американские возможности превентивных и прочих ударов. То есть выявленное несколько лет назад технологическое превосходство Китая лишь в некоторых сферах вполне гражданских производств теперь ощущается и в военной сфере.Кстати, недавняя история с испытанием противоракетного радара США на тихоокеанском острове Гуам с массовой охотой там на любых лиц китайской национальности — часть вот этого сюжета.Заметим, здесь у нас только несколько жемчужин, выловленных из потока новостей, а отнюдь не общая картина. Что из всего этого пока что следует? Выводов хочется сделать много, иногда неожиданных.Первый из них: нам пора, наконец, покончить с антикварной привычкой не замечать незападную часть мира. Буквально все наши СМИ, как и аналитические структуры, готовы часами пережевывать новости из какой-нибудь испанской провинции, не имея понятия о том, что на самом деле все ключевые перемены в мире происходят в Азии. Не только в Восточной, но еще и в Южной и на Ближнем Востоке. И это мы еще не начинали разговор об Африке или Латинской Америке. Судороги Запада, конечно, греют душу, но излишнего внимания уже не стоят. И вообще, наше стремление до сих пор жить в прошлом тысячелетии, когда значение якобы имел только Запад, до добра не доведет.А то, что сдвиги в Азии происходят как-то тихо, — это только с непривычки так кажется. Все наоборот — когда вы думаете, что в Азии тихо и в вашу "новостную повестку" ничего не лезет, значит, что-то там важное творится. Выиграют в этой жизни те, у кого есть привычка следить за происходящими там процессами.И второй вывод — он пока только формируется; это насчет того, к чему же приведет нынешний сдвиг на стратегической карте мира.Была на днях очень ценная публикация в американском Foreign Affairs, озаглавленная "Почему Китай не боится Трампа". А ведь и правда — почему? Притом что если не Трамп, добавим, то хотя бы Пентагон китайцев очень даже боится; вот в американском законопроекте о военных расходах на 2025 год (895 миллиардов долларов) Китай упоминается 107 раз — а Россия по этой части далеко позади.Кому-то хочется думать, что ситуация по итогам года здесь сводится к простой формуле: Китай сидит как мышь под веником и боится "сбычи" трамповских угроз обложить весь экспорт его товаров в США невиданными налогами. А вместе с ним так же сидят еще десятки государств, и оттого в Азии все якобы тихо.Значит, цель — удушить всего лишь тарифами на импорт страну, которая на сегодняшний день стала первым экономическим партнером для 150 государств мира (а таковых всего менее двухсот) и которая семь лет подряд остается первой торговой державой планеты. И до сего дня кому-то казалось, что ответить на угрозу Пекину почти нечем — ну окончательно сбросить американские долговые бумаги (а их и так уже осталось на сумму около 700 миллиардов, а было больше триллиона). Или в ответ на попытки ограничить производство полупроводников в самом Китае — ограничить экспорт редкоземельных материалов в США (и то, и другое, собственно, уже произошло). Но главное — а что вы, китайцы, с нами — американцами — сделаете по военной части, если рассердитесь?И вот теперь всем ясно: это США ничего не сделают с Китаем. Дело в том, что превосходство Пекина ограничивается лишь одним театром возможных боевых действий — Тихоокеанским, где сосредоточена вся китайская военно-технологическая мощь, включая все три авианосца и прочее. Пекину этого хватает. А США свою мощь надо поддерживать буквально по всему миру — и это создает им большую уязвимость.И третий вывод — насчет того, каким образом вся эта ситуация нас касается. Просто посмотрим на один маленький эпизод глобальной дискуссии о том, уязвим ли Китай перед лицом США. Единственная пробоина в его защите тут — если Западу удастся спровоцировать "украинский" кризис вокруг Тайваня и перекрыть, пусть с неясным успехом и временно, морские поставки энергоносителей.Но тогда тем более возрастет значение сухопутных маршрутов таких поставок через северные границы Китая. Это — для унылых персонажей, до сих пор хватающихся за каждую фальшивку на тему "Пекин присоединяется к санкциям против России и рано или поздно нас сдаст". Скучно, граждане.

https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html

https://ria.ru/20241217/kitay-1989585731.html

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