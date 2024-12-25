https://ria.ru/20241225/shpionomaniya-1991043312.html

"Ради безопасности страны": Штаты определили подозрительную национальность

"Ради безопасности страны": Штаты определили подозрительную национальность - РИА Новости, 25.12.2024

"Ради безопасности страны": Штаты определили подозрительную национальность

Недавно на американском острове Гуам в Тихом океане, где расположена одна из двух основных стратегических баз ВВС США Андерсен, прошли испытания нового радара... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:00:00+03:00

2024-12-25T08:00:00+03:00

2024-12-25T16:29:00+03:00

аналитика

гуам

сша

китай

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Недавно на американском острове Гуам в Тихом океане, где расположена одна из двух основных стратегических баз ВВС США Андерсен, прошли испытания нового радара противоракетной системы, которая должна будет в перспективе защищать военную базу от китайцев. Накануне испытательного пуска американские власти буквально зачистили остров от лиц китайской национальности. Целые организованные группы туристов были посажены под замок без предъявления какого-либо обвинения до окончания испытаний. Можно, конечно, списать эту странную операцию на счет общей шпиономании в США, особенно в отношении КНР и вообще граждан китайского происхождения. Но антикитайская истерия — это вопрос господствующей идеологии и коллективного здоровья общества. С практической же точки зрения более важен вопрос эффективности такого рода мер "превентивной контрразведки". Хватать всех подозрительных по этническому признаку — спасет ли это США от реальной угрозы проникновения куда-либо иностранной разведки?Гуам — важнейшая территория в структуре армии США. Там базируются стратегические бомбардировщики — носители ядерного оружия, которые используются для проведения операций по всему земному шару. С Гуама взлетали В-2, чтобы бомбить Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию. Им не лень пролететь полмира до точки запуска ракеты. Но с недавних пор Гуам находится в зоне поражения новых моделей китайских баллистических ракет, которые в испытательных целях пролетают над ним с 2020 года. Также называла своей целью Гуам и КНДР. В ответ для усиления противоракетной обороны военных объектов острова в Пентагоне разработана программа, по которой Гуам прикроют новыми системами ПРО. И там уже пару лет регулярно испытывают что-то сверхсекретное. А это требует мер конспирации и безопасности, как их понимают в США и конкретно на Гуаме.На острове исторически много китайцев. В основном они связаны не с материковым Китаем, а с Тайванем. Гуам даже выполнял ранее перевалочную функцию между США и Тайванем, чтобы избежать дипломатических скандалов. Но, помимо этого, Гуам еще и курорт, который стайками посещают китайцы и японцы.И вот накануне испытаний новых радара и ракеты Таможенно-карантинное управление Гуама задержало семерых китайцев, прибывших на одном судне с острова Сайпан — тоже туристического места. Четырех из них обвинили в том, что они находились вблизи военного объекта. Еще трое просидели в камере без обвинения — просто за кампанию.У них не было шансов избежать ареста: половина острова Гуам — это тот или иной военный объект. Одна только длина взлетно-посадочных полос достигает почти десяти километров. Эти самые военные объекты порой и становятся туристическими позициями. В порту острова на волнах живописно покачиваются сразу аж пять атомных подводных лодок. Сфотографироваться на таком фоне бесценно.На Гуаме нет такого места или такого военного объекта ВВС и ВМФ США, который не был бы сфотографирован со всех ракурсов, в том числе спутниками, и не был бы изучен специалистами всех заинтересованных стран. А увидеть невооруженным глазом процесс применения нового противоракетного радара никакой местный житель или приезжий турист не мог чисто физически. Тем не менее американский Институт изучения войны (очень специфическая организация, спонсируемая крупнейшими корпорациями военно-промышленного комплекса США) после всей этой истории на Гуаме утверждал: "шпионаж в отношении американских военных объектов, особенно тех, где могут запускаться ракеты, может предоставить КНР потенциально ценные технические данные".Конечно, можно просто заявить, что "пеший шпионаж" давно ушел в историю. Это, мол, пережиток холодной войны, когда сами же американцы прилагали массу усилий для того, чтобы подобраться к какому-нибудь ЗАТО в СССР. Вплоть до маскарада, париков и переодеваний в то, что они понимали под костюмом à la russian muzhik. А, мол, сейчас, в эпоху технологий, вся эта "романтика" никому не нужна и только дискредитирует разведку как профессию, низводя ее до клоунады. А в 1990-х годах, на пике эйфории от новых технологических возможностей, так и вовсе шли разговоры об отмирании даже агентурной разведки. В итоге отказ от "работы с людьми" и чрезмерное увлечение технологиями дорого потом стоили ЦРУ.Но американская разведка сама так до конца и не отказалась от якобы примитивных методов "пешего шпионажа" и реально использует их на территории РФ. Например, в октябре 2019 года трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Архангельск — Ненокса. Это 40 километров в лесотундру за Северодвинском, там расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ РФ. В августе 2019 года там произошел взрыв на морской испытательной платформе, в результате которого погибли пять сотрудников "Росатома". А дипломаты официально заявляли о поездке только в Архангельск, а не в закрытую зону полигона, куда и местные жители могут попасть только по пропускам. Заблудились, наверное. И вычислить их на фоне местных особой сложности не составляло.Их не обыскивали — мешал дипломатический статус, но почти наверняка они имели при себе приборы измерения радиационного фона или еще какие-то высокотехнологичные устройства. И сейчас на Гуаме американцы, скорее всего, посчитали, что китайцы могут также получить некие данные об испытаниях таким вот нехитрым открытым способом. Но никаких приборчиков у задержанных и интернированных не нашли.Единственным надежным способом получения достоверной информации с таких объектов, как Гуам, помимо спутникового наблюдения, остается только агентурная разведка. Грубо говоря, наблюдение со спутника даже в реальном времени (а у КНР такой возможности пока нет) дает лишь картинку, которую потом приходится долго анализировать специалистам. Кроме того, на базе можно построить фальшивые объекты, что дискредитирует все снимки. Доступа к ТТХ радара или ракеты или к их технологическим особенностям это не дает. Получить достоверную информацию по чувствительным темам можно только непосредственно от человека, имеющего доступ на базу или к самим испытаниям. Причем это совершенно не обязательно ученый, конструктор или старший офицер. Достаточно секретарши, морпеха охраны, водителя штабного джипа или завскладом.С другой стороны, все эти потенциальные объекты для вербовки проводят отпуска в странах Юго-Восточной Азии, до которых с Гуама заметно ближе и дешевле, чем до континентальных США. Таиланд, Вьетнам — а в этих странах огромные китайские диаспоры, через которые традиционно и осуществляется разведывательная деятельность. Зачем в таком случае засылать "пешеходов" непосредственно на Гуам, провоцируя очень нервное американское общество на массовые интернирования лиц китайской национальности?Такая перестраховка американцев — признак внутренней паники. Антикитайская шпиономания давно стала привычным явлением, но в случае на Гуаме проявилась попытка самодеятельности в так называемой защите от дурака. Примерно по такому же принципу в СССР была выстроена вся система защиты и охраны государственных секретов, когда считалось, что ни одна мышь, включая летучих, не может проникнуть на объекты без пропуска и допуска. И сейчас органы американской контрразведки решили исключить даже гипотетическую возможность соприкосновения этнических китайцев с районом ракетно-радарных испытаний. И это даже в контексте того, что никакой "пешеход" ничего нового бы для себя и страны на Гуаме узнать бы просто не мог. Но туристов других национальностей, даже японцев, на Гуаме не задерживали, то есть шпиономания переросла в ксенофобию.На практике, скорее всего, китайская сторона никаких попыток пошпионить на Гуаме не предпринимала. Китайцы не дураки, работают они профессионально и тратить ресурсы на бессмысленную операцию, да еще и с высоким риском провала, не стали бы. А вот американская сторона продемонстрировала как раз слабость своей контрразведывательной системы, да еще и опирающейся на стереотипы: во-первых, они приписали китайцам собственные же устаревшие методы разведывательной деятельности, а во-вторых, занизили умственные и профессиональные качества китайской разведки. А это кризис не только общества с его вспышками этнической шпиономании, но самой системы государственной безопасности США. И им это все может аукнуться в самом неожиданном месте.

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гуам

сша

китай

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аналитика, гуам, сша, китай, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"