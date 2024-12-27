Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич
Вучич заявил, что Китай может выступить посредником на переговорах по Украине
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.
"После моих переговоров с Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", — сказал он.
По словам Вучича, председатель КНР допустил, что переговоры о перемирии начнутся в январе.
"Он имел в виду вступление в должность нового президента в США. Я надеюсь, что с этого момента начнется разговор о мире", — добавил сербский президент, отметив, что обеспокоен возможностью новой эскалации конфликта.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. По словам главы китайского МИД Ван И, КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать для этих целей открытую платформу "Друзья мира".
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Во время прямой линии 19 декабря Путин подчеркнул, что России нужно не перемирие, которое позволит противнику заняться переподготовкой войск, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан.