https://ria.ru/20241227/kitaj-1991624821.html

Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич

Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич - РИА Новости, 27.12.2024

Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич

Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:26:00+03:00

2024-12-27T11:26:00+03:00

2024-12-27T13:07:00+03:00

в мире

китай

россия

украина

александр вучич

си цзиньпин

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt."После моих переговоров с Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", — сказал он. По словам Вучича, председатель КНР допустил, что переговоры о перемирии начнутся в январе."Он имел в виду вступление в должность нового президента в США. Я надеюсь, что с этого момента начнется разговор о мире", — добавил сербский президент, отметив, что обеспокоен возможностью новой эскалации конфликта. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. По словам главы китайского МИД Ван И, КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать для этих целей открытую платформу "Друзья мира". В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Во время прямой линии 19 декабря Путин подчеркнул, что России нужно не перемирие, которое позволит противнику заняться переподготовкой войск, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан.

https://ria.ru/20240504/vuchich-1943799785.html

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, украина, александр вучич, си цзиньпин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины