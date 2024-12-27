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Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич - РИА Новости, 27.12.2024
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11:26 27.12.2024 (обновлено: 13:07 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kitaj-1991624821.html
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич - РИА Новости, 27.12.2024
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич
Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:26:00+03:00
2024-12-27T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt."После моих переговоров с Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", — сказал он. По словам Вучича, председатель КНР допустил, что переговоры о перемирии начнутся в январе."Он имел в виду вступление в должность нового президента в США. Я надеюсь, что с этого момента начнется разговор о мире", — добавил сербский президент, отметив, что обеспокоен возможностью новой эскалации конфликта. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. По словам главы китайского МИД Ван И, КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать для этих целей открытую платформу "Друзья мира". В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Во время прямой линии 19 декабря Путин подчеркнул, что России нужно не перемирие, которое позволит противнику заняться переподготовкой войск, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
https://ria.ru/20240504/vuchich-1943799785.html
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в мире, китай, россия, украина, александр вучич, си цзиньпин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Китай, Россия, Украина, Александр Вучич, Си Цзиньпин, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине, заявил Вучич

Вучич заявил, что Китай может выступить посредником на переговорах по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.
"После моих переговоров с Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", — сказал он.
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По словам Вучича, председатель КНР допустил, что переговоры о перемирии начнутся в январе.
"Он имел в виду вступление в должность нового президента в США. Я надеюсь, что с этого момента начнется разговор о мире", — добавил сербский президент, отметив, что обеспокоен возможностью новой эскалации конфликта.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. По словам главы китайского МИД Ван И, КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать для этих целей открытую платформу "Друзья мира".
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Во время прямой линии 19 декабря Путин подчеркнул, что России нужно не перемирие, которое позволит противнику заняться переподготовкой войск, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
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