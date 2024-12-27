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Китай понимает причины кризиса на Украине, заявил Моргулов - РИА Новости, 27.12.2024
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03:40 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/kitaj-1991578339.html
Китай понимает причины кризиса на Украине, заявил Моргулов
Китай понимает причины кризиса на Украине, заявил Моргулов - РИА Новости, 27.12.2024
Китай понимает причины кризиса на Украине, заявил Моргулов
КНР понимает причины конфликта на Украине, так как сталкивается со схожими вызовами из-за роста военного давления США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T03:40:00+03:00
2024-12-27T03:40:00+03:00
в мире
китай
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сша
игорь моргулов
си цзиньпин
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. КНР понимает причины конфликта на Украине, так как сталкивается со схожими вызовами из-за роста военного давления США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Глобальная инициатива по безопасности, выдвинутая в 2022 году председателем КНР Си Цзиньпином, предусматривает урегулирование любых конфликтов путем устранения первопричин их возникновения", - заявил посол. Он отметил, что "это в полной мере относится к украинской ситуации, возникшей в результате многолетнего игнорирования Западом законных интересов России в сфере безопасности, бесконечных волн расширения НАТО на восток, создания на Украине антироссийского военного плацдарма". "В КНР хорошо понимают, о чем идет речь, поскольку сталкиваются во многом со схожими вызовами – США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе планомерно наращивают военное давление на Китай, а Североатлантический альянс, будто позабыв о географической привязке собственного наименования, уже открыто заявляет о претензиях на ответственность за безопасность на обширных просторах Восточной и Южной Азии, или "Индо-Тихоокеанского региона", как они его называют, и вынашивает планы перемещения в него своей военной инфраструктуры", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241227/tszinpin-1991577798.html
https://ria.ru/20240926/kitay-1974755299.html
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в мире, китай, украина, сша, игорь моргулов, си цзиньпин, нато
В мире, Китай, Украина, США, Игорь Моргулов, Си Цзиньпин, НАТО
Китай понимает причины кризиса на Украине, заявил Моргулов

Моргулов: Китай понимает причины конфликта на Украине из-за похожих вызовов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. КНР понимает причины конфликта на Украине, так как сталкивается со схожими вызовами из-за роста военного давления США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Глобальная инициатива по безопасности, выдвинутая в 2022 году председателем КНР Си Цзиньпином, предусматривает урегулирование любых конфликтов путем устранения первопричин их возникновения", - заявил посол.
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Он отметил, что "это в полной мере относится к украинской ситуации, возникшей в результате многолетнего игнорирования Западом законных интересов России в сфере безопасности, бесконечных волн расширения НАТО на восток, создания на Украине антироссийского военного плацдарма".
"В КНР хорошо понимают, о чем идет речь, поскольку сталкиваются во многом со схожими вызовами – США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе планомерно наращивают военное давление на Китай, а Североатлантический альянс, будто позабыв о географической привязке собственного наименования, уже открыто заявляет о претензиях на ответственность за безопасность на обширных просторах Восточной и Южной Азии, или "Индо-Тихоокеанского региона", как они его называют, и вынашивает планы перемещения в него своей военной инфраструктуры", - подчеркнул он.
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