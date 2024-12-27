https://ria.ru/20241227/kiev-1991638390.html

Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов

Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.12.2024

Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов

Киев попытался с помощью внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ оказать давление на Россию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:23:00+03:00

2024-12-27T12:23:00+03:00

2024-12-27T17:26:00+03:00

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михаил ульянов (дипломат)

магатэ

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Киев попытался с помощью внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ оказать давление на Россию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Совершенно очевидно, что проведение внеочередной сессии имело целью оказать на нас давление в связи с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре, которая в значительной степени работает на нужды вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины", - отметил Ульянов. Как сообщалось ранее, Украина 12 декабря созвала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывала на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>

https://ria.ru/20241121/ulyanov-1985071540.html

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в мире, киев, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ