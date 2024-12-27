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Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.12.2024
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12:23 27.12.2024 (обновлено: 17:26 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kiev-1991638390.html
Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов
Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.12.2024
Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов
Киев попытался с помощью внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ оказать давление на Россию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:23:00+03:00
2024-12-27T17:26:00+03:00
в мире
киев
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Киев попытался с помощью внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ оказать давление на Россию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Совершенно очевидно, что проведение внеочередной сессии имело целью оказать на нас давление в связи с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре, которая в значительной степени работает на нужды вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины", - отметил Ульянов. Как сообщалось ранее, Украина 12 декабря созвала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывала на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова &gt;&gt;
https://ria.ru/20241121/ulyanov-1985071540.html
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в мире, киев, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Киев, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов

Ульянов: Киев пытался с помощью сессии МАГАТЭ оказать давление на Россию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Киев попытался с помощью внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ оказать давление на Россию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совершенно очевидно, что проведение внеочередной сессии имело целью оказать на нас давление в связи с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре, которая в значительной степени работает на нужды вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины", - отметил Ульянов.
Как сообщалось ранее, Украина 12 декабря созвала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывала на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета.
Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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