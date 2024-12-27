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FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод - РИА Новости, 27.12.2024
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16:04 27.12.2024 (обновлено: 16:16 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/flydubai-1991706117.html
FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод - РИА Новости, 27.12.2024
FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:04:00+03:00
2024-12-27T16:16:00+03:00
сочи
дубай
flydubai
ассоциация туроператоров россии (атор)
артур мурадян
уральские авиалинии
минеральные воды
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Авиакомпания flydubai, ссылаясь на форс-мажор ..., временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. По данным АТОР, ситуация касается более 2 тыс. пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров. В настоящий момент туроператоры занимаются оперативным разрешением вопроса с отменой рейсов flydubai из Сочи и Минвод", - говорится в сообщении.Как рассказал вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда.Отмечается, что также прорабатывается вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай (в Сочи это "Уральские авиалинии", в Махачкале - Air Arabia). "Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России (в том числе и Москву, где могут быть, в теории, использованы и объемы Emirates). Такие варианты, в частности, рассматривают и в компании Coral Travel", - добавили в АТОР."Туроператоры в настоящий момент стараются минимизировать негативные последствия для туристов от внезапной отмены рейсов flydubai", - подчеркнули в ассоциации.Уточняется, что туроператоры ведут переговоры с flydubai, "ищут варианты пересадки и переноса вылета, и будут решать вопрос с туристами в индивидуальном порядке через их турагентов".
https://ria.ru/20241227/anapa-1991666704.html
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сочи, дубай, flydubai, ассоциация туроператоров россии (атор), артур мурадян, уральские авиалинии, минеральные воды, в мире
Сочи, Дубай, Flydubai, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Артур Мурадян, Уральские авиалинии, Минеральные Воды, В мире
FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по пятое января

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Авиакомпания flydubai, ссылаясь на форс-мажор ..., временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. По данным АТОР, ситуация касается более 2 тыс. пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров. В настоящий момент туроператоры занимаются оперативным разрешением вопроса с отменой рейсов flydubai из Сочи и Минвод", - говорится в сообщении.
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Как рассказал вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда.
Отмечается, что также прорабатывается вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай (в Сочи это "Уральские авиалинии", в Махачкале - Air Arabia). "Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России (в том числе и Москву, где могут быть, в теории, использованы и объемы Emirates). Такие варианты, в частности, рассматривают и в компании Coral Travel", - добавили в АТОР.
"Туроператоры в настоящий момент стараются минимизировать негативные последствия для туристов от внезапной отмены рейсов flydubai", - подчеркнули в ассоциации.
Уточняется, что туроператоры ведут переговоры с flydubai, "ищут варианты пересадки и переноса вылета, и будут решать вопрос с туристами в индивидуальном порядке через их турагентов".
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СочиДубайFlydubaiАссоциация туроператоров России (АТОР)Артур МурадянУральские авиалинииМинеральные ВодыВ мире
 
 
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