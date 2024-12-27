https://ria.ru/20241227/flydubai-1991706117.html

FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод - РИА Новости, 27.12.2024

FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:04:00+03:00

2024-12-27T16:04:00+03:00

2024-12-27T16:16:00+03:00

сочи

дубай

flydubai

ассоциация туроператоров россии (атор)

артур мурадян

уральские авиалинии

минеральные воды

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Авиакомпания flydubai, ссылаясь на форс-мажор ..., временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. По данным АТОР, ситуация касается более 2 тыс. пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров. В настоящий момент туроператоры занимаются оперативным разрешением вопроса с отменой рейсов flydubai из Сочи и Минвод", - говорится в сообщении.Как рассказал вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда.Отмечается, что также прорабатывается вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай (в Сочи это "Уральские авиалинии", в Махачкале - Air Arabia). "Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России (в том числе и Москву, где могут быть, в теории, использованы и объемы Emirates). Такие варианты, в частности, рассматривают и в компании Coral Travel", - добавили в АТОР."Туроператоры в настоящий момент стараются минимизировать негативные последствия для туристов от внезапной отмены рейсов flydubai", - подчеркнули в ассоциации.Уточняется, что туроператоры ведут переговоры с flydubai, "ищут варианты пересадки и переноса вылета, и будут решать вопрос с туристами в индивидуальном порядке через их турагентов".

https://ria.ru/20241227/anapa-1991666704.html

https://ria.ru/20241227/azal-1991637286.html

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сочи, дубай, flydubai, ассоциация туроператоров россии (атор), артур мурадян, уральские авиалинии, минеральные воды, в мире