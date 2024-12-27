FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по пятое января
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Авиакомпания flydubai, ссылаясь на форс-мажор ..., временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. По данным АТОР, ситуация касается более 2 тыс. пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров. В настоящий момент туроператоры занимаются оперативным разрешением вопроса с отменой рейсов flydubai из Сочи и Минвод", - говорится в сообщении.
Как рассказал вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда.
Отмечается, что также прорабатывается вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай (в Сочи это "Уральские авиалинии", в Махачкале - Air Arabia). "Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России (в том числе и Москву, где могут быть, в теории, использованы и объемы Emirates). Такие варианты, в частности, рассматривают и в компании Coral Travel", - добавили в АТОР.
"Туроператоры в настоящий момент стараются минимизировать негативные последствия для туристов от внезапной отмены рейсов flydubai", - подчеркнули в ассоциации.
Уточняется, что туроператоры ведут переговоры с flydubai, "ищут варианты пересадки и переноса вылета, и будут решать вопрос с туристами в индивидуальном порядке через их турагентов".