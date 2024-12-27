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Фисташки: чем полезны и когда вредны? Объясняет диетолог - РИА Новости, 27.12.2024
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13:31 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/fistashki-1586518664.html
Фисташки: чем полезны и когда вредны? Объясняет диетолог
Фисташки: чем полезны и когда вредны? Объясняет диетолог - РИА Новости, 27.12.2024
Фисташки: чем полезны и когда вредны? Объясняет диетолог
Фисташки — это калорийный продукт, в котором более 50 процентов жира. Однако его необходимо включать в рацион. Почему — РИА Новости рассказывает врач-диетолог... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:31:00+03:00
2024-12-27T13:31:00+03:00
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Фисташки — это калорийный продукт, в котором более 50 процентов жира. Однако его необходимо включать в рацион. Почему — РИА Новости рассказывает врач-диетолог Татьяна Разумовская.Родина фисташекФисташковое дерево — долгожитель, его возраст может достигать 1000 лет. Орехи на нем созревают в начале осени: признак спелого ореха — лопнувшая скорлупа. До этого фисташки есть можно, но не нужно — если скорлупа цельная, значит, эфирного масла слишком много. Правильный орех — раскрывшийся. В числе стран, где растут фисташки, Греция, Израиль, Китай. В России фисташковое дерево есть в Крыму и на Кавказе.Чем полезен продуктМагний, фосфор, цинк, витамины группы В — неполный список того, чем полезны фисташки. "Один из главных элементов — B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры, то есть является ключевым в обмене веществ. Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови", — говорит диетолог.Польза фисташек — в большом количестве селена: он стимулирует иммунитет и, если на организм действуют соли тяжелых металлов, предотвращает отравление.Фисташковое масло помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек, делает кожу мягче. Дело в лютеине, который входит в его состав: это антиоксидант, который к тому же укрепляет зрение. Лютеин — почти светофильтр, защищающий сетчатку от разрушения.Калий и магний укрепляют сосуды и нормализуют сердцебиение.Чтобы польза от фисташек была максимальной, употребляйте до 15 орешков в день. Детям лучше давать не более семи фисташек.Как его применяют в медицинеКонечно, сами по себе фисташки не могут быть полноценным лекарством. Но часто фисташковое дерево имеет наросты на листьях, которые вызывает тля. Наросты содержат танин — вещество, которое "вяжет" и снимает воспаление слизистых. Танин входит в состав антисептиков, заживляющих раны лекарств, средств от стоматита, пародонтоза.Отвар из фисташек используют в народной медицине — считается, что он полезен при истощении, анемии. Как фисташки применяют в кулинарииФисташки используют для кондитерских изделий — мороженого, конфет, выпечки. Их смешивают с шоколадом, медом, добавляют в пироги, пахлаву, печенье. Орехи хорошо сочетаются с морепродуктами и мясом: их запекают, фаршируют ими паштеты. Один из самых простых рецептов — салат из фисташек и курицы: 100 граммов куриного филе, красный сладкий перец (штука), 100 граммов сыра и фисташки по вкусу. Заправить блюдо можно оливковым маслом или сметаной.Когда фисташки вредныФисташки, как и орехи вообще, могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность фисташек высокая — около 550-560 килокалорий на 100 граммов. Однако это меньше, чем у грецкого ореха (650), миндаля (610) или фундука (около 630).&quot;Чтобы срок хранения фисташек был выше, их солят. В этом нет ничего плохого, но калорийность фисташек увеличивается и такой продукт может привести к задержке жидкости в организме и отекам. Если вы на диете, соленые орехи лучше ограничивать&quot;, — советует Татьяна Разумовская.
https://rsport.ria.ru/20201126/morkov-1586360068.html
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питание, здоровье, витамины, орехи
ЗОЖ, Питание, Здоровье, Витамины, Орехи

Фисташки: чем полезны и когда вредны? Объясняет диетолог

© Pixabay / Alexas_FotosФисташки
Фисташки - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Pixabay / Alexas_Fotos
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Владимир Мясников
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Фисташки — это калорийный продукт, в котором более 50 процентов жира. Однако его необходимо включать в рацион. Почему — РИА Новости рассказывает врач-диетолог Татьяна Разумовская.

Родина фисташек

Фисташковое дерево — долгожитель, его возраст может достигать 1000 лет. Орехи на нем созревают в начале осени: признак спелого ореха — лопнувшая скорлупа. До этого фисташки есть можно, но не нужно — если скорлупа цельная, значит, эфирного масла слишком много. Правильный орех — раскрывшийся. В числе стран, где растут фисташки, Греция, Израиль, Китай. В России фисташковое дерево есть в Крыму и на Кавказе.

Чем полезен продукт

Магний, фосфор, цинк, витамины группы В — неполный список того, чем полезны фисташки. "Один из главных элементов — B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры, то есть является ключевым в обмене веществ. Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови", — говорит диетолог.
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Польза фисташек — в большом количестве селена: он стимулирует иммунитет и, если на организм действуют соли тяжелых металлов, предотвращает отравление.
Фисташковое масло помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек, делает кожу мягче. Дело в лютеине, который входит в его состав: это антиоксидант, который к тому же укрепляет зрение. Лютеин — почти светофильтр, защищающий сетчатку от разрушения.
Калий и магний укрепляют сосуды и нормализуют сердцебиение.
Чтобы польза от фисташек была максимальной, употребляйте до 15 орешков в день. Детям лучше давать не более семи фисташек.

Как его применяют в медицине

Конечно, сами по себе фисташки не могут быть полноценным лекарством. Но часто фисташковое дерево имеет наросты на листьях, которые вызывает тля. Наросты содержат танин — вещество, которое "вяжет" и снимает воспаление слизистых. Танин входит в состав антисептиков, заживляющих раны лекарств, средств от стоматита, пародонтоза.
Отвар из фисташек используют в народной медицине — считается, что он полезен при истощении, анемии.
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Как фисташки применяют в кулинарии

Фисташки используют для кондитерских изделий — мороженого, конфет, выпечки. Их смешивают с шоколадом, медом, добавляют в пироги, пахлаву, печенье. Орехи хорошо сочетаются с морепродуктами и мясом: их запекают, фаршируют ими паштеты. Один из самых простых рецептов — салат из фисташек и курицы: 100 граммов куриного филе, красный сладкий перец (штука), 100 граммов сыра и фисташки по вкусу. Заправить блюдо можно оливковым маслом или сметаной.

Когда фисташки вредны

Фисташки, как и орехи вообще, могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность фисташек высокая — около 550-560 килокалорий на 100 граммов. Однако это меньше, чем у грецкого ореха (650), миндаля (610) или фундука (около 630).
«

"Чтобы срок хранения фисташек был выше, их солят. В этом нет ничего плохого, но калорийность фисташек увеличивается и такой продукт может привести к задержке жидкости в организме и отекам. Если вы на диете, соленые орехи лучше ограничивать", — советует Татьяна Разумовская.

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