https://ria.ru/20241227/fbk-1991729697.html

Во Владимире задержали сторонника экстремистской организации ФБК*

Во Владимире задержали сторонника экстремистской организации ФБК* - РИА Новости, 27.12.2024

Во Владимире задержали сторонника экстремистской организации ФБК*

Жителя Владимира задержали после денежных переводов на открытые в США реквизиты расчетного счета, распространяемые представителями "Фонда борьбы с коррупцией"*... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:19:00+03:00

2024-12-27T17:19:00+03:00

2024-12-27T17:19:00+03:00

происшествия

россия

владимир

сша

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РЯЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Жителя Владимира задержали после денежных переводов на открытые в США реквизиты расчетного счета, распространяемые представителями "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*), сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя города Владимира, 1979 года рождения, являющегося сторонником идеологии некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"… и причастного к финансированию экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый "совершил ряд денежных переводов на открытые в США реквизиты расчетного счета, распространяемые представителями указанной запрещенной организации, для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности". По данным УФСБ, сотрудники ведомства задержали мужчину. В декабре следователями регионального УМВД в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК России (Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240822/prigovor-1967864609.html

https://ria.ru/20241212/deripaska-1988930878.html

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происшествия, россия, владимир, сша, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)