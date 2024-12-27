https://ria.ru/20241227/dzhonson-1991743627.html

Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Борис Джонсон снялся в украинской комедии - РИА Новости, 27.12.2024

Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря", сообщил исполнитель одной из главных ролей в ленте... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:06:00+03:00

2024-12-27T18:06:00+03:00

2024-12-27T18:36:00+03:00

великобритания

украина

россия

борис джонсон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991746187_0:0:1074:605_1920x0_80_0_0_68c8d073d9734145914c33eff1f091e9.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря", сообщил исполнитель одной из главных ролей в ленте Юрий Горбунов. "Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме", — написал он в Instagram*.Горбунов также опубликовал фото и видео Джонсона, где тот говорит на украинском языке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241219/dzhonson-1990136734.html

великобритания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, украина, россия, борис джонсон, в мире