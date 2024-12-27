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Борис Джонсон снялся в украинской комедии - РИА Новости, 27.12.2024
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18:06 27.12.2024 (обновлено: 18:36 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/dzhonson-1991743627.html
Борис Джонсон снялся в украинской комедии
Борис Джонсон снялся в украинской комедии - РИА Новости, 27.12.2024
Борис Джонсон снялся в украинской комедии
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря", сообщил исполнитель одной из главных ролей в ленте... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:06:00+03:00
2024-12-27T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря", сообщил исполнитель одной из главных ролей в ленте Юрий Горбунов. "Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме", — написал он в Instagram*.Горбунов также опубликовал фото и видео Джонсона, где тот говорит на украинском языке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241219/dzhonson-1990136734.html
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великобритания, украина, россия, борис джонсон, в мире
Великобритания, Украина, Россия, Борис Джонсон, В мире
Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Борис Джонсон снялся в украинской комедии "Поезд в 31 декабря"

© @gorbunovyuriyБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии Поезд в 31 декабря - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© @gorbunovyuriy
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря"
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря", сообщил исполнитель одной из главных ролей в ленте Юрий Горбунов.
"Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме", — написал он в Instagram*.
Горбунов также опубликовал фото и видео Джонсона, где тот говорит на украинском языке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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