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В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.12.2024
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12:16 27.12.2024 (обновлено: 12:51 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/dtp-1991636937.html
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.12.2024
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
При ДТП в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщили в региональном главке МВД России. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:16:00+03:00
2024-12-27T12:51:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. При ДТП в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщили в региональном главке МВД России. Авария произошла накануне вечером в районе дома № 48 на Дунайском проспекте. Водитель грузовика Mercedes с полуприцепом столкнулся с четырьмя легковыми машинами марок Volkswagen Polo, "Газель", Great Wall и Skoda Rapid, стоявшими на светофоре. "Травмы получили 33-летний водитель Volkswagen и два его пассажира, женщины 30 и 59 лет", — рассказали в пресс-службе.Пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
https://ria.ru/20241222/dtp-1990751453.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Петербурге грузовик столкнулся с четырьмя машинами, три человека пострадали

© Фото : Мегаполис/TelegramМесто массового ДТП на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге
Место массового ДТП на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Мегаполис/Telegram
Место массового ДТП на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. При ДТП в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщили в региональном главке МВД России.
Авария произошла накануне вечером в районе дома № 48 на Дунайском проспекте. Водитель грузовика Mercedes с полуприцепом столкнулся с четырьмя легковыми машинами марок Volkswagen Polo, "Газель", Great Wall и Skoda Rapid, стоявшими на светофоре.
"Травмы получили 33-летний водитель Volkswagen и два его пассажира, женщины 30 и 59 лет", — рассказали в пресс-службе.
Пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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22 декабря, 23:38
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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