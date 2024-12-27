https://ria.ru/20241227/dtp-1991636937.html

В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.12.2024

В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

При ДТП в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщили в региональном главке МВД России. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:16:00+03:00

2024-12-27T12:16:00+03:00

2024-12-27T12:51:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. При ДТП в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщили в региональном главке МВД России. Авария произошла накануне вечером в районе дома № 48 на Дунайском проспекте. Водитель грузовика Mercedes с полуприцепом столкнулся с четырьмя легковыми машинами марок Volkswagen Polo, "Газель", Great Wall и Skoda Rapid, стоявшими на светофоре. "Травмы получили 33-летний водитель Volkswagen и два его пассажира, женщины 30 и 59 лет", — рассказали в пресс-службе.Пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

https://ria.ru/20241222/dtp-1990751453.html

санкт-петербург

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)