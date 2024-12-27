https://ria.ru/20241227/dtp-1991636937.html
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.12.2024
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
При ДТП в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщили в региональном главке МВД России. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:16:00+03:00
2024-12-27T12:16:00+03:00
2024-12-27T12:51:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. При ДТП в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщили в региональном главке МВД России. Авария произошла накануне вечером в районе дома № 48 на Дунайском проспекте. Водитель грузовика Mercedes с полуприцепом столкнулся с четырьмя легковыми машинами марок Volkswagen Polo, "Газель", Great Wall и Skoda Rapid, стоявшими на светофоре. "Травмы получили 33-летний водитель Volkswagen и два его пассажира, женщины 30 и 59 лет", — рассказали в пресс-службе.Пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
https://ria.ru/20241222/dtp-1990751453.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Петербурге грузовик столкнулся с четырьмя машинами, три человека пострадали