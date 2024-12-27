https://ria.ru/20241227/benzin-1991666535.html

В Совфеде поддержали идею ограничить продажу бензина несовершеннолетним

В Совфеде поддержали идею ограничить продажу бензина несовершеннолетним - РИА Новости, 27.12.2024

В Совфеде поддержали идею ограничить продажу бензина несовершеннолетним

Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости поддержала намерение губернатора Ярославской области Михаила Евраева ограничить в регионе продажу бензина... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:41:00+03:00

2024-12-27T13:41:00+03:00

2024-12-27T13:41:00+03:00

россия

ярославская область

происшествия

совет федерации рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости поддержала намерение губернатора Ярославской области Михаила Евраева ограничить в регионе продажу бензина несовершеннолетним, предложив распространить эту меру на всю Россию. Ранее Евраев сообщил, что в регионе рассматривают предложение ограничить продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, включая бензин, поскольку украинские вербовщики выбирают молодежь своей целью, убеждая их совершать поджоги. По данным губернатора, только в этом году в регионе совершено 22 террористических преступления, осуждены 12 человек, которые совершили теракты по заданию украинских спецслужб. "Поддерживаю инициативу губернатора Ярославской области Михаила Яковлевича Евраева о потенциальном запрете продажи бензина несовершеннолетним из-за украинских вербовщиков, которые убеждают молодёжь устраивать поджоги", - сказала Косихина РИА Новости. Она подчеркнула, что сейчас, когда идёт специальная военная операция, данная проблема является острой не только для Ярославской области, но и для других субъектов России. "Считаю возможным рассмотреть вопрос ограничения продажи бензина несовершеннолетним во всей России без предъявления ими паспорта, который бы подтверждал, что им есть 18 лет. Для продавцов-нарушителей следует ввести административную ответственность", - подчеркнула сенатор. По ее мнению, такая мера снизит число подобных случаев.

https://ria.ru/20241226/podzhogi-1991465027.html

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

россия

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ярославская область, происшествия, совет федерации рф