https://ria.ru/20241227/benzin-1991666535.html
В Совфеде поддержали идею ограничить продажу бензина несовершеннолетним
В Совфеде поддержали идею ограничить продажу бензина несовершеннолетним - РИА Новости, 27.12.2024
В Совфеде поддержали идею ограничить продажу бензина несовершеннолетним
Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости поддержала намерение губернатора Ярославской области Михаила Евраева ограничить в регионе продажу бензина... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:41:00+03:00
2024-12-27T13:41:00+03:00
2024-12-27T13:41:00+03:00
россия
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости поддержала намерение губернатора Ярославской области Михаила Евраева ограничить в регионе продажу бензина несовершеннолетним, предложив распространить эту меру на всю Россию. Ранее Евраев сообщил, что в регионе рассматривают предложение ограничить продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, включая бензин, поскольку украинские вербовщики выбирают молодежь своей целью, убеждая их совершать поджоги. По данным губернатора, только в этом году в регионе совершено 22 террористических преступления, осуждены 12 человек, которые совершили теракты по заданию украинских спецслужб. "Поддерживаю инициативу губернатора Ярославской области Михаила Яковлевича Евраева о потенциальном запрете продажи бензина несовершеннолетним из-за украинских вербовщиков, которые убеждают молодёжь устраивать поджоги", - сказала Косихина РИА Новости. Она подчеркнула, что сейчас, когда идёт специальная военная операция, данная проблема является острой не только для Ярославской области, но и для других субъектов России. "Считаю возможным рассмотреть вопрос ограничения продажи бензина несовершеннолетним во всей России без предъявления ими паспорта, который бы подтверждал, что им есть 18 лет. Для продавцов-нарушителей следует ввести административную ответственность", - подчеркнула сенатор. По ее мнению, такая мера снизит число подобных случаев.
https://ria.ru/20241226/podzhogi-1991465027.html
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ярославская область, происшествия, совет федерации рф
Россия, Ярославская область, Происшествия, Совет Федерации РФ
В Совфеде поддержали идею ограничить продажу бензина несовершеннолетним
Косихина поддержала идею Евраева ограничить продажу бензина несовершеннолетним
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости поддержала намерение губернатора Ярославской области Михаила Евраева ограничить в регионе продажу бензина несовершеннолетним, предложив распространить эту меру на всю Россию.
Ранее Евраев сообщил, что в регионе рассматривают предложение ограничить продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, включая бензин, поскольку украинские вербовщики выбирают молодежь своей целью, убеждая их совершать поджоги. По данным губернатора, только в этом году в регионе совершено 22 террористических преступления, осуждены 12 человек, которые совершили теракты по заданию украинских спецслужб.
"Поддерживаю инициативу губернатора Ярославской области Михаила Яковлевича Евраева о потенциальном запрете продажи бензина несовершеннолетним из-за украинских вербовщиков, которые убеждают молодёжь устраивать поджоги", - сказала Косихина РИА Новости.
Она подчеркнула, что сейчас, когда идёт специальная военная операция, данная проблема является острой не только для Ярославской области
, но и для других субъектов России
.
"Считаю возможным рассмотреть вопрос ограничения продажи бензина несовершеннолетним во всей России без предъявления ими паспорта, который бы подтверждал, что им есть 18 лет. Для продавцов-нарушителей следует ввести административную ответственность", - подчеркнула сенатор.
По ее мнению, такая мера снизит число подобных случаев.