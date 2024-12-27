https://ria.ru/20241227/aktau-1991723135.html

Упавший в Актау борт мог подвергнуться вмешательству извне, заявили в Баку

Упавший в Актау борт мог подвергнуться вмешательству извне, заявили в Баку - РИА Новости, 27.12.2024

Упавший в Актау борт мог подвергнуться вмешательству извне, заявили в Баку

Обломки самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку-Грозный и показания свидетелей дают основание говорить, что авиалайнер, потерпевший крушение под... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:49:00+03:00

2024-12-27T16:49:00+03:00

2024-12-27T17:48:00+03:00

актау

азербайджан

в мире

грозный

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

gps

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Обломки самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку-Грозный и показания свидетелей дают основание говорить, что авиалайнер, потерпевший крушение под Актау, подвергся вмешательству извне, заявил журналистам министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев."Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием. Кроме того, если посмотреть на траекторию полета самолета, видно, что он направлялся в Актау через Махачкалу. Вопрос о том, было ли дано разрешение на посадку самолета, будет определен по результатам расследования. Также следствие установит, с какой целью пилот совершил аварийную посадку. Вопрос об отключении GPS прояснится после предъявления доказательств", - сказал министр.По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным."Один из бортпроводников даже получил ранение руки. Также из кадров в социальных сетях и СМИ видно, что одна женщина получила травмы руки и ноги. Кроме того, на крыле самолета видны следы отверстий. Внутри воздушного судна есть повреждения фюзеляжа и следы от различных режущих предметов. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету", - отметил он.Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991482881.html

https://ria.ru/20241226/aktau-1991526037.html

актау

азербайджан

грозный

баку

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актау, азербайджан, в мире, грозный, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), gps, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)