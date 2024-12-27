https://ria.ru/20241227/aktau-1991572349.html

Пострадавшего в Актау гражданина Киргизии подключили к ИВЛ

Пострадавшего в Актау гражданина Киргизии подключили к ИВЛ - РИА Новости, 27.12.2024

Пострадавшего в Актау гражданина Киргизии подключили к ИВЛ

Один из пострадавших при крушении самолета в казахстанском Актау гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии, врачи вынуждены были подключить его к... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:16:00+03:00

2024-12-27T01:16:00+03:00

2024-12-27T01:16:00+03:00

в мире

казахстан

актау

киргизия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376128_0:163:540:467_1920x0_80_0_0_b3ab9ee235f693983418ef5ac3f0628c.jpg

БИШКЕК, 27 дек – РИА Новости. Один из пострадавших при крушении самолета в казахстанском Актау гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии, врачи вынуждены были подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского МИД. "На основании проведенного консилиума с участием врачей из Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан было принято решение перевести одного из пострадавших, гражданина Кыргызстана Р.А., на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его состояние оценивается как тяжелое. Возможность проведения хирургического вмешательства будет рассмотрена после стабилизации его состояния в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов", - говорится в сообщении. Отмечается, что посольство Киргизии в Казахстане в оперативном порядке предпринимает меры для оказания всестороннего содействия пострадавшим согражданам. Загранучреждение находится на связи с представителями министерства здравоохранения Казахстана и местными властями. Согласно данным медицинских специалистов, жизни двух других граждан Киргизии, которые также были на борту упавшего самолета, ничего не угрожает, они находятся в сознании. "Киргизская диаспора в Мангистауской области также активно участвует в оказании помощи и находится в постоянном контакте с пострадавшими, находящимися в сознании. Ожидается, что 28 декабря 2024 года родственники пострадавших граждан прибудут из Киргизии в Казахстан. Вопрос продолжает находиться на контроле МИД Киргизской Республики", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/postradavshie-1991455430.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991205699.html

казахстан

актау

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, актау, киргизия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный