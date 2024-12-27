Пострадавшего в Актау гражданина Киргизии подключили к ИВЛ
Пострадавшего при крушении самолета в Актау гражданина Киргизии подключили к ИВЛ
© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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БИШКЕК, 27 дек – РИА Новости. Один из пострадавших при крушении самолета в казахстанском Актау гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии, врачи вынуждены были подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского МИД.
"На основании проведенного консилиума с участием врачей из Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан было принято решение перевести одного из пострадавших, гражданина Кыргызстана Р.А., на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его состояние оценивается как тяжелое. Возможность проведения хирургического вмешательства будет рассмотрена после стабилизации его состояния в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посольство Киргизии в Казахстане в оперативном порядке предпринимает меры для оказания всестороннего содействия пострадавшим согражданам. Загранучреждение находится на связи с представителями министерства здравоохранения Казахстана и местными властями. Согласно данным медицинских специалистов, жизни двух других граждан Киргизии, которые также были на борту упавшего самолета, ничего не угрожает, они находятся в сознании.
"Киргизская диаспора в Мангистауской области также активно участвует в оказании помощи и находится в постоянном контакте с пострадавшими, находящимися в сознании. Ожидается, что 28 декабря 2024 года родственники пострадавших граждан прибудут из Киргизии в Казахстан. Вопрос продолжает находиться на контроле МИД Киргизской Республики", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.