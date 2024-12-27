https://ria.ru/20241227/aes-1991682882.html
Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора, заявил Ульянов
Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.12.2024
Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора, заявил Ульянов
Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:35:00+03:00
2024-12-27T14:35:00+03:00
2024-12-27T17:25:00+03:00
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними. 4 октября Украина совершила террористический акт, подорвав автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. От полученных травм он скончался. Так что ситуация остается непростой", - отметил Ульянов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат)
Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Киев через соцсети терроризирует сотрудников ЗАЭС