https://ria.ru/20241227/aes-1991682882.html

Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора, заявил Ульянов

Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.12.2024

Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора, заявил Ульянов

Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:35:00+03:00

2024-12-27T14:35:00+03:00

2024-12-27T17:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Киев через соцсети ведет кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними. 4 октября Украина совершила террористический акт, подорвав автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. От полученных травм он скончался. Так что ситуация остается непростой", - отметил Ульянов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>

https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html

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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат)