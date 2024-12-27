https://ria.ru/20241227/aeroport-1991631857.html

Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой

Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой - РИА Новости, 27.12.2024

Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку — Минеральные Воды, был вынужден вернуться вскоре после взлета из-за... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:53:00+03:00

2024-12-27T11:53:00+03:00

2024-12-27T14:33:00+03:00

баку

махачкала

минеральные воды

гейдар алиев (политик)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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БАКУ, 27 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку — Минеральные Воды, был вынужден вернуться вскоре после взлета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой, сообщает пресс-служба перевозчика."Командир воздушного судна авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку — Минеральные Воды, принял решение развернуться сразу после получения уведомления <...> о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 мск)", — говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991588756.html

баку

махачкала

минеральные воды

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баку, махачкала, минеральные воды, гейдар алиев (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия