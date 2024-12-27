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Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой - РИА Новости, 27.12.2024
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11:53 27.12.2024 (обновлено: 14:33 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/aeroport-1991631857.html
Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой
Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой - РИА Новости, 27.12.2024
Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой
Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку — Минеральные Воды, был вынужден вернуться вскоре после взлета из-за... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:53:00+03:00
2024-12-27T14:33:00+03:00
баку
махачкала
минеральные воды
гейдар алиев (политик)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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БАКУ, 27 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку — Минеральные Воды, был вынужден вернуться вскоре после взлета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой, сообщает пресс-служба перевозчика."Командир воздушного судна авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку — Минеральные Воды, принял решение развернуться сразу после получения уведомления &lt;...&gt; о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 мск)", — говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241227/samolet-1991588756.html
баку
махачкала
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баку, махачкала, минеральные воды, гейдар алиев (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Баку, Махачкала, Минеральные Воды, Гейдар Алиев (политик), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Самолет из Баку вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой

Самолет Баку — Минводы вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. Архивное фото
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БАКУ, 27 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку — Минеральные Воды, был вынужден вернуться вскоре после взлета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Командир воздушного судна авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-8717 по маршруту БакуМинеральные Воды, принял решение развернуться сразу после получения уведомления <...> о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 мск)", — говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром
08:19
 
БакуМахачкалаМинеральные ВодыГейдар Алиев (политик)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — ГрозныйПроисшествия
 
 
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