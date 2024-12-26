https://ria.ru/20241226/vs-1991387264.html

ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко

ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко - РИА Новости, 26.12.2024

ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко

ВС РФ продвинулись на сватовско-кременском участке в ЛНР, заняв около 40% населенного пункта Терны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:24:00+03:00

2024-12-26T10:24:00+03:00

2024-12-26T10:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. ВС РФ продвинулись на сватовско-кременском участке в ЛНР, заняв около 40% населенного пункта Терны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе освободительных действий в населенном пункте Терны передовые отряды ВС РФ продвинулись в сторону южных окраин села. Под контролем наших войск уже около 40% населенного пункта", - сказал Марочко. Он добавил, что российские войска также продвинулись восточнее Ямполовки, расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями ВС РФ сокращено и составляет менее двух километров.

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность