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ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/vs-1991387264.html
ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко
ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко - РИА Новости, 26.12.2024
ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко
ВС РФ продвинулись на сватовско-кременском участке в ЛНР, заняв около 40% населенного пункта Терны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:24:00+03:00
2024-12-26T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. ВС РФ продвинулись на сватовско-кременском участке в ЛНР, заняв около 40% населенного пункта Терны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе освободительных действий в населенном пункте Терны передовые отряды ВС РФ продвинулись в сторону южных окраин села. Под контролем наших войск уже около 40% населенного пункта", - сказал Марочко. Он добавил, что российские войска также продвинулись восточнее Ямполовки, расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями ВС РФ сокращено и составляет менее двух километров.
https://ria.ru/20241226/katastrofa-1991360659.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России заняли около 40 процентов Тернов, заявил Марочко

Марочко: ВС России продвинулись в ЛНР, заняв около 40 процентов Тернов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. ВС РФ продвинулись на сватовско-кременском участке в ЛНР, заняв около 40% населенного пункта Терны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе освободительных действий в населенном пункте Терны передовые отряды ВС РФ продвинулись в сторону южных окраин села. Под контролем наших войск уже около 40% населенного пункта", - сказал Марочко.
Он добавил, что российские войска также продвинулись восточнее Ямполовки, расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями ВС РФ сокращено и составляет менее двух километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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