https://ria.ru/20241226/veypy-1991509996.html

В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами

В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами - РИА Новости, 26.12.2024

В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по здоровью законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, сообщила РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:31:00+03:00

2024-12-26T17:31:00+03:00

2024-12-26T17:31:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по здоровью законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, сообщила пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья внесенный законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них", - сообщила пресс-служба. Авторами инициативы стали представители фракции КПРФ. Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю "никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления".

https://ria.ru/20241217/gosduma-1989687770.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, кпрф