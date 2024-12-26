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В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами - РИА Новости, 26.12.2024
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17:31 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/veypy-1991509996.html
В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами
В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами - РИА Новости, 26.12.2024
В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по здоровью законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, сообщила РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:31:00+03:00
2024-12-26T17:31:00+03:00
общество
вячеслав володин
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кпрф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по здоровью законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, сообщила пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья внесенный законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них", - сообщила пресс-служба. Авторами инициативы стали представители фракции КПРФ. Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю "никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления".
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989687770.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, кпрф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, КПРФ
В комитет Госдумы направили проект о полном запрете торговли вейпами

Володин направил в комитет ГД проект о полном запрете вейпов и жидкостей для них

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖидкость для вейпа
Жидкость для вейпа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по здоровью законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья внесенный законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них", - сообщила пресс-служба.
Авторами инициативы стали представители фракции КПРФ.
Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю "никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления".
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФКПРФ
 
 
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