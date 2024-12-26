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Официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет
Официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет - РИА Новости, 26.12.2024
Официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет
Официальной версии о возможных причинах авиакатастрофы в казахстанском Актау в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Azerbaijan Airlines... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:22:00+03:00
2024-12-26T18:22:00+03:00
2024-12-26T18:22:00+03:00
в мире
казахстан
актау
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 26 дек – РИА Новости. Официальной версии о возможных причинах авиакатастрофы в казахстанском Актау в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Azerbaijan Airlines (AZAL). Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян. "Официальной информации о причинах случившейся авиакатастрофы на данный момент не имеется", - говорится в ответе пресс-службы AZAL на запрос агентства. В четверг в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана РИА Новости сообщили о том, что опознаны тела 10 жертв крушения самолета у города Актау в Казахстане, среди них тела четырех граждан Азербайджана, трех граждан РФ и трех граждан Казахстана.
https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html
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в мире, казахстан, актау, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Актау, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет
AZAL: официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет