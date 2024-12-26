https://ria.ru/20241226/versija-1991521099.html

Официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет

Официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет - РИА Новости, 26.12.2024

Официальной версии о причинах авиакатастрофы в Актау пока нет

Официальной версии о возможных причинах авиакатастрофы в казахстанском Актау в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Azerbaijan Airlines... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:22:00+03:00

2024-12-26T18:22:00+03:00

2024-12-26T18:22:00+03:00

в мире

казахстан

актау

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21b46d2596240496e509a8d6a0a9392e.jpg

БАКУ, 26 дек – РИА Новости. Официальной версии о возможных причинах авиакатастрофы в казахстанском Актау в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Azerbaijan Airlines (AZAL). Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян. "Официальной информации о причинах случившейся авиакатастрофы на данный момент не имеется", - говорится в ответе пресс-службы AZAL на запрос агентства. В четверг в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана РИА Новости сообщили о том, что опознаны тела 10 жертв крушения самолета у города Актау в Казахстане, среди них тела четырех граждан Азербайджана, трех граждан РФ и трех граждан Казахстана.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html

казахстан

актау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, актау, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный