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На командира понтонно-мостовой бригады ВСУ завели дело - РИА Новости, 26.12.2024
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19:19 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991533558.html
На командира понтонно-мостовой бригады ВСУ завели дело
На командира понтонно-мостовой бригады ВСУ завели дело - РИА Новости, 26.12.2024
На командира понтонно-мостовой бригады ВСУ завели дело
Уголовное дело заведено против командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, его обвиняют в избиении и издевательствах над солдатами, сообщили... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:19:00+03:00
2024-12-26T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уголовное дело заведено против командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, его обвиняют в избиении и издевательствах над солдатами, сообщили в четверг в государственном бюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, который издевался над солдатами. Следствие установило многочисленные факты применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия в отношении своих подчиненных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований. По информации ведомства, в феврале командир избил солдата, потому что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Через месяц он снова избил этого же военнослужащего и привязал его к деревянному кресту. "В таком положении последний находился около четырех часов. Зафиксирован и другой случай избиения солдата. Это произошло также в феврале 2024 года в Днепропетровской области. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за обнародования в сети Интернет видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания. После этого старший лейтенант умышленно наносил удар в лицо", - отметили в ГБР В ведомстве добавили, что сейчас офицер скрывается от следствия, после его задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу. Скандал вокруг указанного соединения ВСУ разгорелся 16 декабря. Тогда издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в той бригаде Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Офис генпрокурора Украины 17 декабря заявил, что начал расследовать эти сообщения, против командира части возбуждено уголовное дело по злоупотреблению служебным положением. Украинские СМИ писали, что речь идет об Олеге Побережнюке.
https://ria.ru/20241216/vsu-1989446730.html
https://ria.ru/20241022/sud-1979360152.html
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, происшествия, в мире
Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, В мире
На командира понтонно-мостовой бригады ВСУ завели дело

ГБР Украины: офицера обвинили в избиении и издевательствах над солдатами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уголовное дело заведено против командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, его обвиняют в избиении и издевательствах над солдатами, сообщили в четверг в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, который издевался над солдатами. Следствие установило многочисленные факты применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия в отношении своих подчиненных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ
16 декабря, 14:19
По информации ведомства, в феврале командир избил солдата, потому что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Через месяц он снова избил этого же военнослужащего и привязал его к деревянному кресту.
"В таком положении последний находился около четырех часов. Зафиксирован и другой случай избиения солдата. Это произошло также в феврале 2024 года в Днепропетровской области. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за обнародования в сети Интернет видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания. После этого старший лейтенант умышленно наносил удар в лицо", - отметили в ГБР
В ведомстве добавили, что сейчас офицер скрывается от следствия, после его задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу.
Скандал вокруг указанного соединения ВСУ разгорелся 16 декабря. Тогда издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в той бригаде Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Офис генпрокурора Украины 17 декабря заявил, что начал расследовать эти сообщения, против командира части возбуждено уголовное дело по злоупотреблению служебным положением. Украинские СМИ писали, что речь идет об Олеге Побережнюке.
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области
22 октября, 15:59
 
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